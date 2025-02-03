ЕАБР спрогнозировал рост зарплат белорусов. Какие 3 фактора назвали решающими?

Опубликовано: 03.02.2025 11:11 , Обновлено: 03.02.2025

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) спрогнозировали дальнейший рост заработной платы белорусам. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие три фактора, по мнению международных специалистов, будут иметь ключевое значение для улучшения этого экономического показателя.

Согласно еженедельному макрообзору Евразийского банка развития, в 2024 году реальная заработная плата в Беларуси увеличилась на 13% в годовом выражении, ускорившись после роста на 11,6% в 2023 году.

Исходя из официальных данных, в бюджетном секторе зарплаты в реальном выражении выросли на 11% по сравнению с прошлым годом. При этом соотношение оплаты труда в бюджетной сфере и среднего уровня по экономике осталось неизменным — около 77%.

Специалисты спрогнозировали, что в 2025 году рост заработной платы продолжится. Основными факторами, которые, по мнению экономических аналитиков, будут этому способствовать, в ЕАБР назвали следующее:

повышение базовой ставки оплаты труда на 6,7%,

увеличение минимальной зарплаты на 13% с января,

повышение дополнительных надбавок для отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Как ранее сообщал Telegraf.news, Белстат опубликовал данные о номинальной начисленной средней зарплате в Беларуси за декабрь 2024 года, зафиксировав значительный рост по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя зарплата по стране увеличилась сразу на 362,1 рубля. Однако есть нюанс.

В Беларуси в декабре стремительно выросла средняя зарплата. Но есть нюанс