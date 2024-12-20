Госконтроль предложил ввести в Беларуси "административную ответственность" за невыполнение таких договоров

Опубликовано: 20.12.2024 16:45 , Обновлено: 20.12.2024

Гостелеканал "Первый информационный" сообщил, что власти Беларуси рассматривают возможность введения административной ответственности за несоблюдение сроков оплаты по договорам подряда.

Такое предложение внёс Комитет Госконтроля, так как на данный момент белорусы, которые заключили такие договора, не находятся под защитой указа президента №3 “О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы”.

В КГК предложили так же распространить нормы Указа № 3 на случай несвоевременных выплат по договорам подряда.

Ранее Telegraf.news писал, что Комитет государственного контроля Беларуси опубликовал план проверок по каждому региону страны с января по июнь 2025 года. По сравнению с первым полугодием 2024 года, количество организаций, в которые пообещали наведаться контролёры, уменьшилось на 9,9%. А если провести параллель с периодом за июнь-декабрь текущего года, то, наоборот, число “визитов” стало больше на 20%.

Госконтроль назвал список компаний в Беларуси, куда придут с проверками в первой половине 2025 года