Ждать снижения цен? МАРТ проверил белорусские бани и сауны. Какие нарушения увидели?

Опубликовано: 15.04.2025 17:22 , Обновлено: 15.04.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси проверило 23 объекта, где оказывают услуги бань и саун. В 15 точках представители ведомства нашли нарушения. А сейчас в МАРТ заняты проверкой цен в банях по всей стране.

По информации министерства, в 15 проверенных объектах (а это 65,2% от общего числа подвергнутых ревизии) специалисты увидели нарушения Правил бытового обслуживания потребителей. Две точки, как утверждают в МАРТ, не работали (“нарушен режим работы, закрыт на ремонт”).

“Одна из бань в Витебске не внесена в Реестр бытовых услуг Республики Беларусь. Кроме того, в настоящее время МАРТ проверяет обоснованность формирования тарифов на услуги бань по всей стране”, - [link href=“https://mart.gov.by/news/novost/proveryaem-standarty-servisa-/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в ведомстве. Больше подробностей о найденных нарушениях там не привели.

Организациям, где увидели нарушения законодательства, МАРТ выдал рекомендации об их устранении. А в облисполкомы и Минский горисполком отправили “сводную информацию для принятия необходимых мер реагирования”.

Ранее Telegraf.news писал, что МАРТ Беларуси проверил магазины косметики и парфюмерии “Летуаль” и рассказал о результатах. Так, в одной из точек Минска специалисты нашли товары, срок годности которых истек еще в августе 2024-го.

Просрочка с августа 2024-го? МАРТ Беларуси проверил магазины известной сети косметики и парфюмерии