Ждать ли белорусам «подорожания» кредитов? Головченко дал прогноз

Опубликовано: 03.11.2025 07:41 , Обновлено: 03.11.2025

Ждать ли белорусам "подорожания" банковских кредитов в ближайшее время? Свой прогноз по ставке рефинансирования, от которой зависят проценты по многим кредитам в белорусских банках, дал председатель правления Национального банка Роман Головченко.

Нынешний уровень ставки рефинансирования - 9,75% и разницу между уровнем инфляции и ключевой банковской ставкой в 2-3% Головченко назвал “оптимальными” для Беларуси.

“Ставка - это один из ключевых инструментов управления денежно-кредитной политикой. Все центральные банки используют этот инструмент, если появляются те или иные негативные тенденции. Но на сегодняшний момент мы не видим тех причин, по которым стоило бы всерьёз думать об увеличении ставки. Я подчеркиваю: это в настоящий момент”, - заявил глава Нацбанка.

Головченко пояснил, что даже небольшое превышение целевого порога инфляции, наблюдаемое сегодня в Беларуси, не являются для Нацбнака поводом для повышение ключевой ставки.

“Вклад именно монетарного компонента в это невысок. Поэтому сейчас какие-то резкие движения совершать в отношении ставки специалисты Национального банка не видят необходимости”, - заявил глава ведомства.

При этом он подчеркнул, что у финансового регулятора есть “большое количество других инструментов” для управления денежно-кредитной политикой страны, без корректировки ставки рефинансирования.

Фото: Telegraf.news

Головченко пообещал белорусам «более единые» комиссии в банках

Между тем, Головченко пообещал навести “порядок” в системе банковских комиссий - вознаграждений, которые получают финансовые учреждения за проведение банковских операций. Полной отмены банковских комиссий, по словам Головченко, ждать не стоит. “Это невозможно”, - заявил он и выразил мнение, что при установлении размера такого вознаграждения банкам следует придерживаться не произвольного, а “более единого” подхода.

“Должна быть регуляторика, чтобы люди понимали правила, по которым устанавливаются эти вознаграждения”, - заявил глава Нацбанка.

Он сообщил, что в настоящее время финансовый регулятор проводит анализ тарифной политики каждого банка и изучает, какие банки и что взимают вознаграждения и в каком размере.

“Картина достаточно пёстрая получается: по одним и тем же операциям какие-то банки не взимают вознаграждение, какие-то банки взимают вознаграждение, а те, которые взимают - тарифы у них отличаются”, - посетовал на отсутствие какой-либо упорядоченной системы в этой сфере глава Нацбанка.

Он анонсировал введение своеобразного “кодекса добросовестной практики” для банков, работающих в стране, но пояснил, что вводить его планируется не административным путём, а “путём убеждения”, с привлечением Ассоциации белорусских банков . “Чтобы не было перекосов”, - пояснил Головченко.

Для самих же белорусов глава Нацбанка анонсировал введение дополнительного перечня бесплатных операций, которые планируется составить в ближайшее время. В этот список, в частности, планируется включить перевод денежных средств физического лица другому физическому лицу в рамках одного и того же банка.”Более единые” и “экономически обоснованные” комиссии Головченко пообещал и на снятие наличных в банкоматах других банков-резидентов.

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