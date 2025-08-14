Завод в Минске научился «печатать бетоном» на 3D-принтере

Опубликовано: 14.08.2025 18:39 , Обновлено: 14.08.2025

Минский комбинат силикатных изделий показал строительный 3D-принтер, способный печатать изделия из бетона. Об этом сообщила пресс-служба «Белорусской цементной компании».

Как заявили в холдинге, это первая в Беларуси технология «печати бетоном» на подобном оборудовании. Принтер, по их данным, может создавать объекты размером до 15 метров в длину , 6 метров в ширину и 4 метра в высоту .

Во время визита на предприятие 12 августа министр архитектуры и строительства Александр Студнев изучил новое оборудование.

Фото: t.me/bel_cement

Глава ведомства заявил, что у таких «аддитивных технологий» в строительстве есть широкие перспективы. Он также поставил две задачи:

Расширить сферу применения принтера , в том числе за счёт использования собственных инновационных смесей.

, в том числе за счёт использования собственных инновационных смесей. Разработать нормативную базу для изделий, созданных с помощью 3D-печати.

[infg]Аддитивные технологии — это общее название для 3D-печати. Принцип простой: объект создаётся не путём отсечения лишнего от цельного куска (как в скульптуре), а путём послойного добавления и наращивания материала.

3D-печать из бетона позволяет изготавливать предметы, конструкции и даже дома без опалубки, что сокращает количество отходов и обеспечивает большую геометрическую свободу в сложных конструкциях.

При этом сама технология появилась десятки лет назад - была изобретена в Политехническом институте Ренсселера (RPI) в Нью-Йорке, когда Джозеф Пегна впервые применил аддитивное производство к бетону в 1997 году.

Этот эксперимент был всего лишь подтверждением концепции и не имел практического применения.

А в 1998 году Бехрох Хошневис из Университета Южной Калифорнии разработал Contour Crafting, которое стало первым устройством для послойной экструзии бетона. Система использовала кран с компьютерным управлением для автоматизации процесса заливки и была способна создавать гладкие контурные поверхности.

На данный момент такие компании, как ICON и Lennar помогают строить дома с помощью бетонных 3D-принтеров, в том числе крупнейшего в мире жилого комплекса, изготовленного с помощью 3D-печати в Техасе.

Компания WinSun в Китае даже построила пятиэтажный жилой дом с использованием технологии 3D-печати.[/infg]

Это, по его словам, необходимо для того, чтобы сертифицировать такую продукцию и использовать её в строительстве на законных основаниях.

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