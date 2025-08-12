Головченко похвастался, что Нацбанк начал чеканить золотые монеты из белорусского золота
Председатель правления Национального банка Роман Головченко 12 августа вручил Президенту Беларуси Александру Лукашенко первую золотую монету, которую отчеканили на территории страны из белорусского сырья. Речь о слитковой инвестиционной монете "Славянка", которую выпустили в обращение накануне.
Разумеется, под белорусским сырьём не подразумевается золото, добытое в Беларуси. Речь идёт о ломе драгоценных металлов, который в том числе скупается и у населения и, по словам Головченко, какое-то время оставался фактически невостребованным.
[inf]В промышленном масштабе золото в Беларуси не добывают, хотя учёные утверждают, что золото в недрах Республики всё же есть. В 2018 году в ходе геолого-разведочных работ в Столбцовском районе в породах из двух скважин нашли этот драгметалл, но в незначительной концентрации – не более 0,2 грамма на тонну породы.[/inf]
С недавних пор из лома драгметаллом начали чеканить собственные инвестиционные золотые монеты. Головченко назвал этот шаг ещё одним примером успешного импортозамещения.
Как пояснил глава Нацбанка, раньше памятные и инвестиционные монеты, которые периодически выпускает финансовый регулятор, чеканились исключительно за рубежом - сначала в Евросоюзе, затем - в Китае, России и Казахстане. Для выпуска таких монет Беларуси приходилось там же, за рубежом, закупать и само золото. В рамках импортозамещения совместно с Министерством финансов Нацбанк решил пустить на эти цели лом драгметаллов и наладить производство внутри страны, сообщили в Администрации Президента.
Для этого, по словам Головченко, пришлось “немного дооснастить” гомельское предприятие “Кристалл” - именно там и была отчеканена “Славянка”.
“Полностью сделана в Беларуси из белорусского сырья, если можно так сказать”, - презентовал монету Президенту глава Нацбанка.
[inf]Официально “Славянку” выпустили в обращение (но пока не в свободную продажу) 11 августа 2025 года в двух вариантах:
- золотая номиналом 50 рублей, массой 7,78 г, диаметром 21,9 мм, пробой сплава 999,9, тиражом 3000 штук;
- золотая номиналом 100 рублей, массой 15,55 г, диаметром 27,9 мм, пробой сплава 999,9, тиражом 3000 штук.[/inf]
Полученную в дар от Головченко монету Лукашенко распорядился передать в строящийся Национальный исторический музей.
Ранее Telegraf.news рассказал, что «импортозаместить» чеканку памятных монет решили весной этого года. Об этом заявил глава Нацбанка Роман Головченко во время визита в Гомель на ОАО «Гомельское ПО «Кристалл». Именно этому предприятию, известному производством ювелирных изделий, и доверили освоить новое направление.