Головченко похвастался, что Нацбанк начал чеканить золотые монеты из белорусского золота

Опубликовано: 12.08.2025 13:23 , Обновлено: 12.08.2025

Председатель правления Национального банка Роман Головченко 12 августа вручил Президенту Беларуси Александру Лукашенко первую золотую монету, которую отчеканили на территории страны из белорусского сырья. Речь о слитковой инвестиционной монете "Славянка", которую выпустили в обращение накануне.

Разумеется, под белорусским сырьём не подразумевается золото, добытое в Беларуси. Речь идёт о ломе драгоценных металлов, который в том числе скупается и у населения и, по словам Головченко, какое-то время оставался фактически невостребованным.

[inf]В промышленном масштабе золото в Беларуси не добывают, хотя учёные утверждают, что золото в недрах Республики всё же есть. В 2018 году в ходе геолого-разведочных работ в Столбцовском районе в породах из двух скважин нашли этот драгметалл, но в незначительной концентрации – не более 0,2 грамма на тонну породы.[/inf]

С недавних пор из лома драгметаллом начали чеканить собственные инвестиционные золотые монеты. Головченко назвал этот шаг ещё одним примером успешного импортозамещения.

Как пояснил глава Нацбанка, раньше памятные и инвестиционные монеты, которые периодически выпускает финансовый регулятор, чеканились исключительно за рубежом - сначала в Евросоюзе, затем - в Китае, России и Казахстане. Для выпуска таких монет Беларуси приходилось там же, за рубежом, закупать и само золото. В рамках импортозамещения совместно с Министерством финансов Нацбанк решил пустить на эти цели лом драгметаллов и наладить производство внутри страны, сообщили в Администрации Президента.

Для этого, по словам Головченко, пришлось “немного дооснастить” гомельское предприятие “Кристалл” - именно там и была отчеканена “Славянка”.

“Полностью сделана в Беларуси из белорусского сырья, если можно так сказать”, - презентовал монету Президенту глава Нацбанка.

[inf]Официально “Славянку” выпустили в обращение (но пока не в свободную продажу) 11 августа 2025 года в двух вариантах:

золотая номиналом 50 рублей, массой 7,78 г, диаметром 21,9 мм, пробой сплава 999,9, тиражом 3000 штук;

золотая номиналом 100 рублей, массой 15,55 г, диаметром 27,9 мм, пробой сплава 999,9, тиражом 3000 штук.[/inf]

Полученную в дар от Головченко монету Лукашенко распорядился передать в строящийся Национальный исторический музей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что «импортозаместить» чеканку памятных монет решили весной этого года. Об этом заявил глава Нацбанка Роман Головченко во время визита в Гомель на ОАО «Гомельское ПО «Кристалл». Именно этому предприятию, известному производством ювелирных изделий, и доверили освоить новое направление.

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