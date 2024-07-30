Зарплата от 4800 рублей. "Белоруснефть" предложила 4 вакансии с 2-разовым питанием. Кому компенсируют жильё?

Опубликовано: 30.07.2024 16:55 , Обновлено: 30.07.2024

Предприятие "Белоруснефть" вновь опубликовало несколько вакансий для желающих устроиться на работу в Гомельской области. На сей раз там пообещали более высокие зарплаты, двухразовое питание, занятия спортом и прочие "плюшки". Количество мест в пресс-службе не уточнили, но подчеркнули, что возможен вахтовый метод работы. К слову, некоторые из вакансий "Белоруснефть" публиковала два месяца назад: тогда цифры в графе "зарплата" значились другие.

Так, на сегодняшний день предприятие в поисках трактористов-машинистов на комбайн в Буда-Кошелёвский район Гомельской области. В зависимости от выработки работодатель пообещал от 3000 до 5000 рублей до вычета налогов. То есть “на руки” выйдет меньше. Также на эту вакансию требуются сотрудники в Кормянский район, зарплата та же.

Чтобы претендовать на должность, у соискателя должно быть действующее удостоверение тракториста-машиниста, выданное в Беларуси. Также приветствуется опыт работы, ответственность, порядочность и желание зарабатывать, уточнили на предприятии. Из “плюшек” значатся следующие: двухразовое питание, возможность компенсации найма жилья, а также “надёжный соцпакет”, который включает в себя занятия спортом, оздоровление и др.

Помимо этого, Речицкому управлению технологического транспорта «Белоруснефти» для постоянной работы в Речице и Светлогорске требуются водители погрузчика 6-го разряда, а также машинисты бульдозера и машинисты экскаватора 6-го разряда. У будущих работников предприятия должны быть удостоверения тракториста-машиниста белорусского или российского образца с категориями C, D, Е и F.

Первая вакансия — водитель погрузчика 6-го разряда — предполагает заработную плату от 4500 белорусских рублей до вычета налогов. А вот машинистам бульдозера и машинистам экскаватора 6-го разряда пообещали платить чуть больше — от 4800 рублей. Условия работы в “Белоруснефти” указали следующие:

диспетчерское сопровождение 24/7;

своевременное техобслуживание автомобилей;

своевременная выплата зарплаты и командировочных расходов;

гарантированный рост заработной платы через 3, 6 и 9 месяцев;

профессиональное развитие;

широкий социальный пакет, суммированный учёт рабочего времени.

“Возможен вахтовый метод работы, а также приём водителей автомобиля и трактористов с удостоверением тракториста-машиниста с категориями А и В с последующим обучением за счёт средств предприятия и получением категорий Е и F”, — подчеркнули в пресс-службе предприятия “Белоруснефть”.

Интересно, что некоторые вакансии предприятие публиковало ещё в мае, правда с другими зарплатными предложениями. Так, два месяца назад на позиции водителя-погрузчика 6-го разряда обещали 3500 рублей в месяц, а сейчас — ровно на тысячу больше, 4500. Машинистам бульдозера в мае планировали платить не 4800, а 3700 белорусских рублей. Выходит, всего за два месяца зарплаты на предприятии выросли примерно на тысячу. Правда, почему с такими цифрами они до сих пор не нашли сотрудников, — вопрос. Ранее Telegraf.news писал, что столичная кондитерская фабрика “Коммунарка” опубликовала несколько сезонных вакансий для тех, кто ищет возможность подзаработать. Так, до 31 декабря предприятию требуются сотрудники без опыта для сборки и упаковки новогодних подарков. К счастью или к сожалению, зарплату пообещали выдавать деньгами — от 1370 рублей в месяц.

«Коммунарка» предложила белорусам сезонную подработку. За что пообещали бонус до 800 рублей?