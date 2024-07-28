"Коммунарка" предложила белорусам сезонную подработку. За что пообещали бонус до 800 рублей?

Опубликовано: 28.07.2024 10:46 , Обновлено: 09.01.2025

Столичная кондитерская фабрика "Коммунарка" опубликовала несколько сезонных вакансий для тех, кто ищет возможность подзаработать. Так, до 31 декабря предприятию требуются сотрудники без опыта для сборки и упаковки новогодних подарков. К счастью или к сожалению, зарплату пообещали выдавать деньгами — от 1370 рублей в месяц.

Одна из актуальных вакансий — изготовитель конфет и шоколада. В описании сказано, что работники требуются в период с 8 июля по 31 декабря. В обязанности, “не требующие специальной подготовки”, входят производство шоколадных конфет, размазка, формирование, резка, глазирование, сортировка, оформление и упаковка готовой продукции. Зарплата — от 1500 рублей. При этом на предприятии пообещали бонус “по результатам успешной отработки сезона” до 800 рублей.

Среди требований указаны такие, как наличие действующей санитарной справки, “желание работать”, отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья, а также ответственность, дисциплинированность и вежливость. На предприятии пообещали выдать спецодежду и обучить процессу работы, но вместе с этим подчеркнули: “Жильё не предоставляем”. График предусматривает 8-часовой режим формата 4/1 или 5/2 (1 смена: с 6:45 до 15:05, 2 смена: с 15:05 до 23:25; 3 смена: с 23:25 до 6:45).

Кроме того, на “Коммунарку” нужны укладчики-упаковщики новогодних подарков. Здесь также не требуется наличие опыта, высшего образования или учёных степеней. Вакансия предусматривает полную занятость и гибкий график работы 2/2 с ночными сменами (1 смена: с 06:45 до 18:45; 2 смена: с 18:45 до 06:45). Одним из главных требований является наличие санитарной справки, которую обещали оплатить на предприятии. А вот уровень зарплаты немного скромнее, чем в предыдущей вакансии — от 1370 рублей в месяц.

“Вы заключаете с нами гражданско-правовой договор и попадаете в нашу базу кандидатов, затем получаете сообщения о необходимости выполнить работы, например, в субботу с 6:45 до 18:45. И, если у вас получается в это время, – откликаетесь. Дни и периоды могут быть разные, подходящее время найдётся для всех”, — обратили внимание на предприятии.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белагропромбанк” разместил на портале государственной службы занятости 296 вакансий. Посмотрели, каких специалистов ищет организация и кому пообещали зарплату до 8500 рублей.

До 8500 рублей. Белагропромбанк опубликовал почти 300 вакансий. Какую работу и зарплаты предложил белорусам?