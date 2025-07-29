Зарплата – от 31 000 рублей? Белорусов с опытом работы с животными позвали работать в деревню

Опубликовано: 29.07.2025 11:16 , Обновлено: 29.07.2025

На портале государственной службы занятости (ГСЗ) обновился лидер по зарплатам среди открытых вакансий. И вновь в топе самых высооплачиваемых предложений оказалась вакансия не айтишников, чьи зарплаты уже стали притчей во языцех, а работа совсем иного толка. Требования к соискателю, в частности, включают опыт работы в сфере дрессировки и взаимодействия с дикими животными.

Любопытную вакансию, которая сразу же заняла место самой высоко оплачиваемой из всех представленных на портале ГСЗ, выставило общество с ограниченной ответственностью “КПИ Спешл Проджектс”. Судя по информации Единого государственного регистра, её основным видом деятельности является “консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления”.

Сейчас компания ищет на постоянную работу менеджера с 15-летним стажем работы и, если верить объявлению на сайте ГСЗ, готова платить ему внушительную по белорусским меркам зарплату - от 31 до 33 тыс. рублей .

Скриншот объявления с вакансией на сайте ГСЗ

Помимо высшего образования от претендента на такую высокую зарплату потребовали свободно владеть английским языком (на уровне не ниже Advanced) и соответствие ряду специфических требований , а именно:

опыт работы на руководящих должностях в сфере управления лесными / охотничьими хозяйствами;

опыт работы на должности егеря не менее 5 лет;

опыт работы в сфере дрессировки и взаимодействия с дикими животными;

наличие водительского удостоверения категории B;

опыт работы в сфере получения разрешения на ввоз и вывоз животных

Работать при этом придётся в сельской местности. Адресом рабочего места значится деревня Цна Швабского сельсовета (Минская область, Логойский район).

Никакой дополнительной информации относительно того, что будет входить в обязанности менеджера с такими специфическими требованиями, авторы объявления не указали.

Кстати, судя по данным портала ГСЗ, до сих пор остаётся вакантным другое место с не менее привлекательным уровнем оплаты труда - главного менеджера столичного отеля Waldorf Astoria Minsk. Там диапазон предлагаемой зарплаты варьируется от 20 до 32 тыс. рублей. Какие требования предъявили к кандидату, читайте в материале ниже.

Зарплата — до 32 тыс. рублей. В Минске открыли вакансию в сфере гостеприимства со специфическими требованиями