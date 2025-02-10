Зарплата до 8330 рублей. Минчанам с авто предложили работу курьером

Опубликовано: 10.02.2025 18:59 , Обновлено: 10.02.2025

Одна из частных компаний опубликовала на сайте государственной службы занятости вакансию курьера, пообещав зарплату в размере от 4660 до 8330 рублей. Обязательным условием наниматель указал наличие собственного автомобиля, на котором придётся доставлять заказы на "небольшие расстояния". Журналисты Telegraf.news детально изучили предложение.

В описании вакансии сказано, что ООО “Лёгкий ужин” находится в поисках сразу 70 человек на должность курьера. При этом организации требуются сотрудники на полную занятость, а не на подработку. Важным условием является наличие общего среднего образования, то есть школы, а также прав на управление автомобилем категории В.

Взамен наниматель предложил постоянный характер труда, возможность выбрать рабочее место рядом с домом (сама компания находится в посёлке Мачулищи), одну смену и зарплату в пределах 4660-8330 рублей. Однако ни график, ни конкретное количество рабочих часов в день не указали. Также организация не уточнила: столь высокая по белорусским меркам зарплата предусмотрена до вычета налогов или после.

Ранее Telegraf.news писал, что на портале государственной службы занятости логистическая компания опубликовала вакансию водителя с зарплатой до 8500 рублей. Причём свободно сразу 10 мест. Мы посмотрели другие свежие вакансии водителя с зарплатой выше 3600 рублей в Беларуси.

До 8500 рублей. Белорусам предложили 10 рабочих мест водителя. Какие требования?