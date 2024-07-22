Зарплата до 3000 рублей. В Жодино белорусов позвали работать на недостроенный "хаб стройматериалов"

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Опубликовано: 22.07.2024 17:10 , Обновлено: 22.07.2024

На строящийся бетонный завод в Жодино ищут работников с зарплатой "высокой даже по минским меркам": от 2000 до 3000 белорусских рублей. Так, на предприятие-недострой приглашают водителей погрузчиков, грузчиков, стропальщиков, формовщиков, операторов РБУ, монтёров пути и составителей поездов. Комплекс пообещали запустить "в ближайшие месяцы", однако точную дату в строительной организации не назвали.

О том, что в Беларуси строится новый бетонный завод, нам рассказали в пресс-службе “РБУ №2”. Планируется, что благодаря предприятию жители Республики не только найдут новую работу, но и в будущем смогут приобрести отечественные стройматериалы по выгодной цене.

«Запуск нового производственно-логистического комплекса станет крупным событием на рынке строительных материалов. Современные технологии вместе с продуманной логистикой позволят нам выпускать продукцию высокого качества по более низким ценам – где-то на 10-20%”, — отметили в “РБУ №2”.

Комплекс займёт 4 гектара на окраине Жодино. В него войдут крупный бетонный завод (растворобетонный узел) со всей инфраструктурой. Отдельное здание выделили под производство штучных изделий с технологической линией и бетоносмесительной установкой. Рядом строители уже возводят большой склад для хранения и перевалки цемента и инертных материалов: песка, гравия и щебня.

Среди отличий авторы проекта назвали «дешёвую» логистику. Дело в том, что помимо автодороги, к заводу проложили железнодорожную ветку. Ожидается, что первое время вагонами будут перевозить щебень, гравий и цемент, а в будущем их задействуют для экспорта готовых изделий.

В “РБУ №2” пообещали, что в скором времени белорусы смогут заказать в Жодино песок, щебень, бетонные смеси и цемент. Работать будут как с юрлицами, так и с населением – большими партиями и мелким оптом (от 5-10 тонн).

“Крупные стройки будут в приоритете, но и частникам помогут: если соберётесь заливать фундамент дачного домика или коттеджа, то стройматериалы доставят на участок”, — пообещали в организации.

[info_b]ООО «РБУ №2» – один из производителей товарного бетона, железобетонных изделий и других стройматериалов в Беларуси. Основная площадка находится в Борисовском районе, а свои изделия компания поставляет по всей стране. Среди проектов — завод BelGee, квартал Depo, новые цеха “Кроноспан” в Смиловичах и пожарное депо в Любани.[/info_b]

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