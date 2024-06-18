Зарплата — 6000 рублей. В Минске ищут подсобных рабочих с общим базовым образованием. Но есть нюанс

Опубликовано: 18.06.2024 16:05 , Обновлено: 18.06.2024

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" в понедельник, 17 июня, опубликовал 3 свежие вакансии. Так, на предприятие ищут подсобного рабочего, монтажника строительных конструкций и каменщика. Интересно, что зарплату будущим работникам предложили достаточно хорошую по белорусским меркам — 6000 рублей. Онако есть одно "но".

В описании вакансии, которую опубликовали на сайте Государственной службы занятости населения, указано, что предприятию требуются сразу 5 подсобных рабочих с общим базовым образованием, то есть школой за плечами. Никаких “вышек”, оконченных магистратур и званий кандидатов — только аттестат.

Кроме того, работодатель пообещал постоянный характер труда и работу в одну смену. Опыт нужен, но небольшой: всего 1 год. Рабочее место находится в Смолевичском районе Минской области, а заработная плата составляет ни много ни мало — 6000 рублей. Правда, до вычета налогов или после, непонятно. Однако в такой, казалось бы, огромной бочке мёда есть и ложка дёгтя. В описании указано ещё одно требование — подсобный рабочий должен свободно говорить на китайском языке.

Ещё одна актуальная вакансия на предприятии — каменщик. Работодатель также указал 5 свободных мест и ту же зарплату в 6000 белорусских рублей. Правда, чтобы откликнуться на должность, у соискателя должен быть первый тарифный разряд по специальности. Среди прочего — общее базовое образование, 1 год опыта работы и… тот же китайский язык. На предприятии также пообещали постоянный характер труда и одну смену.

Помимо этого, есть у ООО “Хуа Синь строительная компания” ещё одна актуальная вакансия для желающих получать зарплату 6000 рублей, — монтажник строительных конструкций. В описании сказано, что работник должен иметь первую тарифную категорию, общее базовое образование и 1 год опыта. Из условий — работа на полную ставку, одна смена и постоянный характер труда. Правда, и тут без китайского, увы, не обошлось. Из плюсов — “Великому камню” требуются сразу 5 специалистов на данную должность.

Ранее Telegraf.news писал, что сайт Государственной службы занятости населения то и дело пополняется новыми вакансиями — всё для того, чтобы белорусы не сидели без дела. Так, например, с 10 по 12 июня на портале появилось несколько объявлений с зарплатами от 4000 белорусских рублей. При этом особых требований, судя по описанию, работодатели не требуют.

Зарплата от 4000 рублей. Какие из предприятий Беларуси приглашают на работу водителей, штукатуров и плотников?