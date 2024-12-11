Зарплата — 5000 рублей. Белорусам предложили работу без образования и опыта. Кем?

Опубликовано: 11.12.2024 14:13 , Обновлено: 11.12.2024

Во вторник, 10 декабря, на сайте государственной службы занятости Беларуси закрытое акционерное общество "Доброном" опубликовало две прибыльные вакансии с зарплатой 5000 рублей. Среди прочего наниматель указал лишь общее среднее образование, то есть школу за плечами. Опыт, к слову, тоже не требуется.

Так, на склад в деревню Прилесье Минского района требуются сразу 15 комплектовщиков. В описании вакансии сказано, что работа подразумевает постоянный характер труда (не подработку), две смены и полноценную ставку. Взамен у кандидата должно быть общее среднее образование и… всё. За такой труд ЗАО “Доброном” пообещал ни много ни мало — 5000 белорусских рублей. Правда, до вычета налогов или после, непонятно. К тому же наниматель не указал график.

Вторая лакомая вакансия представляет собой работу кладовщика. Здесь, правда, нужен только 1 сотрудник, а не 15, как на предыдущей позиции. Требования всё те же: две смены, постоянный характер труда, 5000 рублей ежемесячного дохода и общее среднее образование от кандидата. Правда, трудиться придётся в другом месте: деревня Таборы Минского района.

Кому ещё предложили 5000 рублей и выше?

Обществу с ограниченной ответственностью “Профистиль” требуется генеральный директор. Здесь, конечно, без высшего образования не обойтись. Взамен за зарплату 8000 рублей наниматель потребовал от кандидата 5 лет опыта работы в компании, которая специализируется на производстве обоев, свободное владение английским и немецким языками, а также:

клиентоориентированность,

критическое мышление,

многозадачность,

навыки деловой коммуникации,

навыки стратегического планирования.

Тем временем в Национальный банк Беларуси ищут начальника главного управления с ежемесячным доходом от 5216 до 6248 рублей. От будущего руководителя требуется наличие высшего образования и пятилетний опыт работы. Другие навыки в описании вакансии на сайте государственной службы занятости не указаны.

Ещё двух начальников, судя по всему, не могут найти на БелАЭС. Работа в Островце предусматривает постоянный характер труда, три смены и зарплату от 5061 до 7389 белорусских рублей. Однако, опять же, до вычета налогов или нет, непонятно.

Ранее Telegraf.news писал, что в соцсетях белорусам стала попадаться реклама вакансии наборщика текстов с очень заманчивыми условиями: зарплата от 2000 до 2500 рублей за, как утверждают в объявлении, два часа работы. Её предложили от имени Национальной библиотеки Беларуси…

До 2500 рублей за 2 часа? В Нацбиблиотеке ответили, что за вакансию наборщика текстов рекламируют белорусам