На Ганцевичском заводе КПД объяснили, откуда в вакансии мастера взялась зарплата в 10 раз больше реальной

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Опубликовано: 28.01.2025 15:58 , Обновлено: 30.01.2025

Во вторник днём, 28 января, на Интернет-портале государственной службы занятости появилась любопытная вакансия в Брестской области. Так, КУП "Брестжилстрой" находится в поисках мастера. Зарплату пообещали ни много ни мало — 13 тысяч рублей. При этом работодатель указал всего одно требование.

Если верить предоставленным данным, у соискателя должно быть высшее образование и… всё. В описании сказано, что рабочее место находится в городе Ганцевичи Брестской области, а вакансия предусматривает режим гибкого рабочего времени и полноценную ставку. Больше никакой информации наниматель почему-то не предоставил, собственно, как и дополнительных требований.

Скриншот вакансии, которую опубликовала государственная служба занятости Беларуси 28 января

Судя по всему, в службе занятости ошиблись и случайно указали не ту зарплату. Утверждать этого, конечно, мы не можем, однако для сравнения возьмём несколько других свежих вакансий от КУП “Брестжилстрой”. Например, стропальщику предлагают 800-900 рублей, а формовщику изделий и конструкций — 1100-1200. Контролёру качества пообещали доход в размере 750 рублей, а машинисту экструдера — 1000.

Кроме того, на том же портале мы нашли похожую вакансию мастера на РУП “Белоруснефть”. Там тоже предложили зарплату куда скромнее — от 4107 до 4383 рублей. А вот мастеру участка на ОАО “Гомельтранснефть “Дружба” пообещали и того меньше — 3592 рубля.

Обновлено Спустя двое суток после публикации в редакцию обратились представители Ганцевичского завода КПД и подтвердили наши догадки: указанная зарплата не соответствует действительности, т.к. была допущена ошибка. К слову, с Интернет-портала государственной службы занятости её также убрали.

К слову, в среду, 15 января, на Интернет-портале государственной службы занятости опубликовали вакансию с зарплатным предложением от 8 до 18 тысяч рублей. Наниматель предложил постоянный характер труда, режим “гибкого рабочего времени” и полноценную ставку. Журналисты Telegraf.news узнали, кому готовы столько платить и что потребовали взамен.

Зарплата до 18 тысяч рублей. Белорусам предложили работу по «гибкому графику». Кому готовы столько платить?