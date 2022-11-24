Запуск второго энергоблока БелАЭС перенесли на 2023 год

Опубликовано: 24.11.2022 14:50 , Обновлено: 24.11.2022

Введение в коммерческую эксплуатацию второго блока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) перенесли на 2023 год. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Петр Пархомчик.

Он утверждает, что второй энергоблок готова более чем на 97%.

Сейчас, по словам Пархомчика, на оборудовании БелАЭС ведут пусконаладочные работы.

«Планируем ввод — первый квартал следующего года», — сказал заместитель премьера.

Напомним, что ранее министр энергетики Виктор Каранкевич заявлял, что ввести второй энергоблок БелАЭС планировали до конца 2022 года. А еще ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщал о запуске станции в феврале-марте 2022 года.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что 9 ноября первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после плановых ремонтныз работ.

С тех пор, как БелАЭС запустили 7 ноября 2020 года, если судить по официальным сообщениям, 48% времени она не работала (367 дней).

БелАЭС снова включили — Минэнерго