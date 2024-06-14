Заплатим вдвое больше? Эксперты предупредили белорусов о плохом урожае арбузов и повышении цен

Опубликовано: 14.06.2024 16:51 , Обновлено: 30.06.2024

Эксперты предостерегают: в этом году белорусы могут остаться без арбузов. А если и не останутся, то цены на заморские бахчевые будут не из дешёвых: всё дело в аномальной жаре. Так, например, арбузы и дыни из некоторых регионов России нынешним летом могут подорожать на 15%, а то и больше.

Аномально жаркая погода и отсутствие дождей стали причинами плохого урожая в Ростове-на-Дону, Волгограде и российской “арбузной столице” — Астрахани. Ранние посевы погибли от заморозков в начале мая, а сейчас — от палящего солнца. По данным издания Mash, резкая смена температуры сократила урожай 2024 года аж на 30%. Эксперты отмечают, что средняя стоимость арбузов и дынь поднимется в лучшем случае на 15%, но не исключают и подорожание вдвое.

[info_b]По данным Белстата, в 2019 году Беларусь импортировала 29533 тонн арбузов на сумму 4,28 миллиона долларов, в 2020 – 21759 тонн (5,16 миллионов долларов), в 2021 – 25061 тонну (6,94 миллионов долларов).

При этом чаще всего ягоду привозят к нам из России (объём импорта — 3,55 миллионов долларов). Затем идёт Турция (1,35 миллион долларов), Казахстан (611,7 тысяч долларов), Испания (467,2 тысячи долларов), Узбекистан (374,5 тысячи долларов) и другие государства.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что арбуз — безусловно, символ лета. При`ем он не только вкусный, но и полезный, богатый ценными питательными веществами. В Беларуси плоды начали продавать уже в мае. Как выбрать идеальный спелый вкусный ранний арбуз?

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