Замглавы Минздрава Беларуси пообещал повышение зарплат медсёстрам и фельдшерам. Когда?

Опубликовано: 04.02.2025 19:37 , Обновлено: 04.02.2025

Заместитель главы Министерства здравоохранения Беларуси Александр Старовойтов заявил, что на фоне повышения надбавок к зарплатам врачей-специалистов аналогичные новшества ждут и сестринский персонал. Напомним, в конце января Минздрав повысил доплаты некоторым белорусским медикам вплоть до 300% от оклада.

По словам Старовойтова, подобные надбавки — это “одна из стимулирующих мер поддержки медиков”. Несмотря на то, что январское повышение затронуло только высший медперсонал, замглавы Минздрава пообещал: в дальнейшем это коснётся и медработников среднего звена — медсестёр и фельдшеров. Правда, когда конкретно, не уточнил, отметив: “В течение этого года”.

Напомним, согласно постановлению Минздрава от 24 января 2025 года, определены категории врачей, которым повысили размер надбавок к заработной плате. Документ опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале 29 января — тогда же он вступил в силу.

Так, для врачей-специалистов отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии размеры надбавок теперь составят 300% оклада (ранее — 255% оклада). Надбавку в 235% оклада (ранее — 190%) получат следующие категории врачей:

врачи-специалисты приёмных отделений,

врачи-специалисты отделений, оказывающих помощь пациентам с инсультами и поражением спинного мозга,

врачи-специалисты выездных бригад скорой медицинской помощи,

врачи общей практики, врачи педиатры и участковые терапевты.

Для врачей-специалистов, не попадающих в вышеуказанные категории, размер надбавок составит 185% оклада (ранее — 140%).

К слову, ранее Министерство труда и социальной защиты Беларуси объявило о плановом повышении размеров бюджета прожиточного минимума (БПМ), благодаря чему с 1 февраля вырастут социальные пенсии, государственные пособия и некоторые надбавки, чей размер привязан к этому показателю. Журналисты Telegraf.news посмотрели, как сильно изменятся выплаты.

Минтруда Беларуси объявило о повышении БПМ с 1 февраля. На сколько вырастут пенсии и пособия?