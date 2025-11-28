Замена автолавкам? Белкоопсоюзу предложили доставлять продукты на село Белпочтой

Опубликовано: 28.11.2025 08:06 , Обновлено: 28.11.2025

Белорусские депутаты предложили Белорусскому республиканскому союзау потребительских обществ (Белкоопсоюзу) доставлять продукты через новый интернет-магазин, запущенный недавно Белпочтой. Такое предложение прозвучало 27 ноября на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Беларуси.

По мнению депутатов, выход Белкоопсоюза на площадку нового национального маркетплейса, который его создатели позиционировали ранее как альтернативу таким популярным российским площадкам, как Wildberries и Ozon, а также белорусскому Emall, позволил бы закрыть потребности жителей отдаленных деревень и сёл. По сути, депутаты предложили Белпочте заменить нынешние автолавки.

Председатель правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич пообещала изучить такую возможность, но сразу же сделала оговорку: доставка почтой теоретически возможна лишь для очень ограниченного ассортимента продуктовых товаров. Согласно действующим правилам почтовых перевозок, Белпочта не принимает к отправке скоропортящиеся продукты, так что такой вариант теоретически возможен только для продукции с длительными сроками хранения, к примеру, мясных консервов, соков и тому подобное.

При этом Короткевич подчеркнула, что у самого Белкоопсоюза есть “достаточно развитая” материально-техническая база для доставки товаров собственного производства, передало госагентство БЕЛТА.

По мнению руководительницы Белкоопсоюза, маркетплейс Белпочты в большей степени подойдёт тем белорусским производителям, у которых на данный момент нет собственной торговой сети - стационарных магазинов или автомагазинов.

“Мы по многим вопросам отрабатываем взаимовыгодное сотрудничество с Белпочтой, в чем-то находим точки пересечения, но у каждого в большей степени свой функционал”, - пояснила Короткевич.

Ранее генеральный директор Белпочты Светлана Юркевич, как сообщал Telegraf.news, озвучила сроки, когда полноценно заработает собственный маркетплейс почтового оператора. Его опытно-промышленную эксплуатацию Белпочта начала с 1 октября.

Гендиректор Белпочты озвучила сроки полноценного запуска конкурента Wildberries, Ozon и Emall