Гендиректор Белпочты озвучила сроки полноценного запуска конкурента Wildberries, Ozon и Emall

Опубликовано: 08.10.2025 13:45 , Обновлено: 08.10.2025

Генеральный директор Белпочты Светлана Юркевич на пресс-конференции в Минске 8 октября озвучила сроки, когда полноценно заработает собственный маркетплейс почтового оператора, который позиционировался ранее как альтернатива популярным российским конкурентам Wildberries и Ozon, а также белорусскому Emall.

Юркевич сообщила, что с 1 октября Белпочта начала опытно-промышленную эксплуатацию своего маркетплейса. Пока технологический процесс, по словам гендиректора компании, “оттачивают”. Речь о тестировании проведения платежей и оплаты банковскими карточками, а также наполнение самой торговой площадки товарами, заполнение карточками от производителей, поставщиков и продавцов, в том числе, индивидуальных предпринимателей.

“Я думаю, что с ноября месяца (это уже даже не далеко за горами), но вместе с тем мы можем сказать, что мы его запустим”, — озвучила примерные сроки Юркевич, назвав будущий маркетплейс “нашим чудом”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что маркетплейс почтового оператора, судя по всему, будет отличаться от прямых конкурентов из России и Беларуси. Если те предлагают продавцам свои склады, доставку и решают все вопросы по логистике, то “Белпочта” сконцентрируется на размещении товаров белорусского производства. А вот по складам - вопрос. Светлана Юркевич рассказала, что опыт работы с интернет-магазином Белпочты показал, что в организации онлайн-торговли есть свои сложности.

Белпочта всё-таки запустила конкурента Wildberries, Ozon и Emall