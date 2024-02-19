"Зацветает урюк" - Белавиа предложила белорусам улететь "по самому низкому тарифу". Куда?

Опубликовано: 19.02.2024 12:25 , Обновлено: 05.07.2024

Белорусская компания "Белавиа" объявила 19 февраля очередные скидки на билеты по маршрутам за пределы Беларуси. Уже по традиции цены снизили в рамках акции "ПРОМО".

Цены снизили для тех, кто решил приобрести билеты до 25.02 включительно. В акции участвуют маршруты:

Минск – Дели . От 199€ в одну сторону, в обе – от 299€.

Минск – Астана . От 139€ в одну сторону, в обе – от 239€. “Скоро Казахстан окутает бело-розовое облако: так зацветает урюк, вишня, магнолия”, - предложили в авиакомпании причину, почему белорусам стоит лететь в эту страну.

Минск – Ташкент. От 129€ в одну сторону, в обе – от 249€.

Также авиакомпания пообещала “спеццены” на транзит: из Дели, Астаны и Ташкента через Минск в российские аэропорты.

[inf]Тариф «ПРОМО» будет действовать на рейсы как в одну сторону, так и туда-обратно. Заказать билеты можно на полеты, которые произойдут не позднее 25.04.2024 для прямых рейсов и по 31.03.2024 для транзитных.[/inf]

В отличие от недавней акции всем билеты за 24 евро (когда оказалось, что на самом деле все стоило на порядок дороже), указанные цены уже включают таксы и сборы. Т.е. есть надежда, что цена окончательная.

Ранее Телеграф сообщил, что генеральный директор “Белавиа” Игорь Чергинец 3 ноября 2033 года признался, что билеты на рейсы его компании дороже, чем у многих конкурентов. Он попытался объяснить, почему так происходит.

Директор рассказал, почему билеты «Белавиа» дороже, чем у конкурентов. Когда подешевеют?