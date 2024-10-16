Когда белорусских фермеров могут зачислить в "тунеядцы"? Адвокаты назвали условия

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Опубликовано: 16.10.2024 09:48 , Обновлено: 16.10.2024

В Белорусской республиканской коллегии адвокатов рассказали, могут ли фермера, который на месяц уехал из страны, причислить к гражданам, не занятым в экономике (так званым "тунеядцам").

Адвокат Могилёвской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачёв рассказал, что нет. Однако только в том случае, если фермер выезжает за пределы Беларуси не более, чем на 30 дней в квартал, то есть раз в 4 месяца. При этом юрист добавил: для того, чтобы человека не считали “тунеядцем”, он должен быть зарегистрирован по месту жительства и большую часть времени проживать на территории Республики.

Кроме того, при составлении базы данных власти будут учитывать сведения, полученные от российской стороны. Уже сейчас Пограничный комитет Беларуси передаёт информацию о тех, кто уезжает за рубеж более чем на месяц. Ровно такие же сведения будут передаваться и по тем жителям Республики, которые уезжают за границу через Россию. Информация обновляется раз в месяц, отметили в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Между тем правило не распространяется на поездки, связанные с длительным оздоровлением или лечением. Выезд за границу также можно разбить на два учётных квартала и выезжать на стыке конца предыдущего и начала следующего, чтобы пробыть за границей не более 60 дней.

Ранее Telegraf.news писал, что в управлении налогообложения физических лиц инспекции МНС по Гродненской области сообщили, что у белорусов есть 30 дней на уплату единого имущественного налога. Там напомнили, что на сегодняшний день он включает в себя три других: земельный, транспортный и налог на недвижимость. Также в ведомстве рассказали, что грозит тем, кто не успеет заплатить по счетам.

МНС дало белорусам 30 дней, чтобы заплатить этот налог. Что грозит тем, кто не успеет?