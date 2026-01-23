Забудьте IBAN и номера договоров. ЕРИП запускает переводы на банковские карты по номеру телефона

Опубликовано: 23.01.2026 14:35 , Обновлено: 23.01.2026

Национальный банк решил упростить белорусам процесс пополнения банковского счета через систему Единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП). Вскоре это смогут делать просто по номеру мобильного телефона клиенты абсолютно всех белорусских банков.

Сейчас положить средства на карту просто по номеру телефона могут далеко не все белорусы. Многие банки для перевода требуют длинную комбинацию номера банковского счета (IBAN), данные самой карты, на которые нужно положить деньги, или номер договора. В результате процесс растягивается по времени и приходится всегда иметь под рукой банковские реквизиты

Но уже через полгода, а если точнее - с 25 июля 2026 года, всё значительно упростится, и про все эти IBAN и номера договоров можно будет забыть. Абсолютно во всех белорусских банках появится возможность пополнения банковского счета через ЕРИП по номеру мобильного.

Соответствующие изменения Правление Нацбанка внесло в свою Инструкцию о порядке оказания платежных услуг на территории Беларуси (постановление №3 от 8 января 2026 года). На то, чтобы перестроиться на новый формат переводов и обновить свои системы, банкам дали полгода.

Как пояснили в пресс-службе финансового регулятора, через полгода всё, что нужно будет белорусам для пополнения банковского счета - это знать номер мобильного получателя. При этом получатель должен будет дать согласие на использование номера телефона для осуществления таких операций в ЕРИП.

К примеру, если у человека несколько счетов в одном банке, ему нужно будет выбрать, на какой из счёт банк будет зачислять деньги при пополнении по номеру мобильного.

Впрочем, пополнение счёта по номеру мобильного не отменяет других способов. Если кому-то удобнее или привычнее использовать для переводов тот же IBAN или реквизиты карты, он может продолжать пользоваться этим способом.

Напомним, с 1 февраля 2026 года в ЕРИП вступят в силу новые правила о взимании комиссий за переводы. В частности, платежи в пределах одного банка не будут облагаться комиссией за организацию приема платежей.

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