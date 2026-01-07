ЕРИП отменил комиссии на часть переводов белорусов

Опубликовано: 07.01.2026 11:28 , Обновлено: 07.01.2026

ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство» (ЕРИП) сообщило, что с 1 февраля 2026 года вступят в силу новые правила о взимании комиссий за переводы в рамках популярной среди белорусов системы.

В ЕРИП утверждают, что изменения нацелены на унификацию и упрощение условий и коснутся платежей для пополнению расчетных счетов физлиц, а также депозитов и погашений кредитов. С 1 февраля платежи в пределах одного банка не будут облагаться комиссией за организацию приема платежей.

Ранее пресс-служба Единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП) сообщила о важном изменении, которое произойдёт в системе возврата онлайн-платежей. Посмотрели, как можно будет вернуть ошибочно зачисленные через систему деньги, с 1 октября.

ЕРИП объявил об изменении способа возврата интернет-платежей с 1 октября