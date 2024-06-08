"За такие деньги огород должен пахать" - Белоруска удивила пользователей TikTok ценами на модельки комбайнов

🎥 Видео

Опубликовано: 08.06.2024 12:38 , Обновлено: 08.06.2024

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала цены на уменьшенные копии (модели) сельскохозяйственной техники на международной выставке "Белагро-2024". Комментаторы не поверили.

“Выставка “Белагро”, модельки техники. Если кто хочет приобрести, вот такие цены”, - сделала подпись к видео автор.

И показала, собственно, цены. Так, модель кормоуборочного комбайна FS8060 стоит 605 рублей, макет зерноуборочного комбайна GH800 от “Гомсельмаша” в масштабе 1:32 - 735 рублей.

А за модель комбайна GS200 в таком же масштабе нужно будет отдать 705 рублей.

“За такие деньги он мне огород должен пахать”, - заявил в комментариях пользователь TikTok. Ему ответили, что за “такие деньги люди в коммунальном хозяйстве месяц пашут”.

Еще одна комментаторша также удивилась ценникам: “За такие деньги они должны быть копией, а не детской игрушкой”.

“Одна зарплата - один трактор”, - написал другой юзер TikTok.

“Я на свою два таких купить могу”, - похвастался третий.

Еще один комментатор рассказал, что в магазине сети Green в Минске такие модели из пластика стоят от 29 до 60 рублей.

“За такие деньги он должен быть на радиоуправлении, иметь подвижные детали и должен жать или хотя бы собирать мелкие предметы в свой бункер”, - продолжил тему высокой стоимости уменьшенных копий комбайнов другой юзер.

Третий поинтересовался, почему так дорого. Автор ролика ответила, что это “лимитированная коллекция”.

[info_b]Международную специализированную выставку “Белагро-2024” организовали на базе выставочного центра Китайско-белорусского индустриального парка “Великий камень”. Экспозиция будет работать по 9 июня. Там представили сельхозтехнику, современные технологии переработки, упаковки и хранения продукции и не только. [/info_b]

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