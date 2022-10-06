Лукашенко запретил чиновникам говорить 3 слова
Александр Лукашенко 6 октября собрал чиновников на экономическое совещание, где запретил им говорить сочетание трех слов.
А именно — «социально значимая продукция».
По его словам, «она не должна делиться на значимую и не значимую», так как вся продукция имеет для людей значение.
Кроме этого, Лукашенко приказал чиновникам «жестко разобраться со спекулянтами», передает госагентство БелТА. Он заявил, что такие люди «легко наживаются на сбоях производственно-сбытовых цепочек».
«Комитет госконтроля докладывает: есть факты, когда яблоки, лук, свеклу и капусту, выращенные нашими сельхозпредприятиями, бюджетники закупали у посредника с наценкой под 300%!», — возмутился он.
Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 3 октября потребовал мобилизовать всех в Беларуси на сельскохозяйственные работы — школьников, студентов, государственных служащих и других работников.
Лукашенко объявил мобилизацию всех в Беларуси на сельхозработы