"А мы тут при чем?" - Белоруска объяснила, почему клубника должна стоить дорого. Согласились не все

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Опубликовано: 04.06.2024 15:10 , Обновлено: 04.06.2024

Белоруска пожаловалась в TikTok на испорченную птицами клубнику и заявила, что это должно быть заложено в её стоимость. Мнение пользователей соцсети разделилось.

“Люди должны знать цену клубники. Мы сейчас просто идём по ряду, и взлетает целый рой птиц. Мы бегом туда, и вот смотрите! Каждая спелая ягода съедена!”, - начала свой рассказ белоруска и показала, как выглядит плантация клубники после нашествия птиц.

Оказалось, что пернатые склевали и испортили существенную часть урожая, который выращивался на продажу.

“Как с этим бороться, никто не знает. Есть разные отпугивающие средства. Одно сейчас установим, другое ещё попробуем заказать, но никто не даёт гарантии, что сработает”, - посетовала девушка, которая занимается выращиванием ягоды на продажу.

Пользователи соцсети разделились во взгляде на произошедшее. Кто-то не согласился с тем, что высокую цену на клубнику можно оправдывать произволом птиц.

“Как аппетит птиц влияет на цену клубники?”, - возмутился один из комментаторов.

“А мы тут при чем?”, - высказался ещё кто-то.

“И что? Надо по 20 теперь?”, - написал один из пользователей, на что автор видеоролика ответила тем, что “Таких цен у нас нет”, и назвала цену на клубнику, которая сейчас составляет 5-7 рублей за кило

“Нужно выставить счёт птицам”, - пошутил кто-то.

Ещё часть комментаторов поддержало девушку.

“Огород - это титанический труд! И это не может стоить копейки!”, - согласилась одна из девушек под видео.

“Почитала комменты и просто офигела! Вы, критики диванные, поднимите задницы и хоть что-то вырастите, а потом будете хаять! Написала бы я вам, но тик-ток не пропустит!”, - написала ещё одна пользовательница соцсети.

Многие комментаторы начали предлагать свои способы решения проблем: укрытие клубники рыболовной сетью, сооружение пугала и даже привлечение сторожей в виде кошек и соколов. Однако автор видеоролика заверила, что подобные способы спасения урожая ей не подходят, т.к. речь идёт о гектарах клубники, а не грядках. Некоторые осудили девушку за выброшенные ягоды и посоветовали “срезать” испорченное и заготавливать ягоды таким образом.

Ранее Telegraf.news писал о том, что с приближением лета цены на свежую клубнику неуклонно падают и сейчас достигли того уровня, когда ароматная ягодка уже не стоит больше, чем килограмм мяса. Посмотрели, как изменились цены на клубнику за неделю и где можно купить её по самой низкой цене.

Клубника подешевела в белорусских магазинах на 6 рублей за неделю. Где можно купить уже по 4,9 рубля?