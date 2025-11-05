Яйца по 6 рублей вызвали массу вопросов у белорусов - "Какие у них доказательства?"

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Опубликовано: 05.11.2025 11:06 , Обновлено: 05.11.2025

В TikTok выложили видео из белорусского магазина, вызвавшее массу вопросов у зрителей. Поводом стала цена на яйца одного из белорусских производителей - 6,09 рубля за десяток, то есть в полтора, а то и в два раза выше средней цены на продукт. Разобрались, за что покупатель платит такие деньги.

Речь о яйцах фабрики “Ивенецкая птушка”. Судя по кадрам видео, цена на их продукцию выше среднего - 6,09 рубля.

Особенностью этих яиц является то, что производят их куры “на свободном выгуле”, то есть этот товар приближен к фермерским продуктам. Кстати, сами торговые сети относят этот товар к “премиум-сегменту”. В сервисе доставки одного из популярных магазинов мы нашли эти яйца по цене даже выше - 6,85 рубля .

Одной из главных претензий комментаторов в TikTok было то, что отличить яйца курицы на “свободном выгуле” от яиц кур, которых держат в специальных вольерах в промышленных условиях, рядовому покупателю удастся едва ли. Некоторые и вовсе усомнились в том, что кур на фабрике держат в таких “свободных” условиях.

“Где ж это на птицефабриках свободный выгул?” - спросила одна из зрительниц.

“Какие у них доказательства СВОБОДЫ? Кроме надписи на коробке”, - задался вопросом другой.

Между тем, “свободный выгул” кур белорусские птицефабрики освоили довольно давно. Ещё три года назад на Солигорской птицефабрике наглядно показали, как это выглядит: в тёплое время года кур на день выпускают в открытые вольеры, как это делают в деревнях. На предприятии такой тип производства назвали “напольно-выгульным содержанием”.

Тогда же директор птицефабрики Инна Толкачева объяснила, что производства яиц таким способом обходится предприятию примерно на 20% дороже, чем так называемое “брикеточное” содержание в клетках. Удорожание продукции, по её словам, происходит за счёт большей доли использования ручного труда, увеличения расхода корма и меньшей производительности самих кур на таком типе выгула.

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