"Для самых блатных" - В Гомель завезли драконий фрукт стоимостью 35 рублей за кило. Какая цена в других местах?

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Опубликовано: 30.04.2024 14:16 , Обновлено: 30.04.2024

В Гомеле на Давыдовском рынке в продаже появилась питайя, более известная как драконий фрукт. Один из пользователей TikTok заснял редкий на белорусских прилавках фрукт и поинтересовался у продавца о стоимости. Пользователи соцсетей рассказали о цене на питайю в других регионах.

Один фрукт, по словам работницы магазина, обойдётся в 18 рублей, а килограмм восточной питайи стоит в ларьке 35 рублей.

Автор видеоролика поинтересовался, каков фрукт на вкус, но продавец призналась, что его не пробовала, но знает, что он внутри “белый и с маковыми зёрнышками”, а по вкусу напоминает “грушу и киви”.

“35 рублей килограмм. Для самых блатных девок, короче! Мужчина такую штуку не купит”, - эмоционально высказался автор видеоролика. По его мнению столько заплатить за фрукт можно только ради женщины.

[info_b]Осторожно. В ролике присутствует нецензурная лексика.[/info_b]

К слову, цена на драконий фрукт в Гомеле оказалось далеко не самой высокой. В интернет-магазинах питайя стоит иногда в несколько раз дороже.

Так, например, в онлайн-магазине “Пять фруктов” в Минске за килограмм питайи просят 40 рублей. Причём эта цена заявлена как сниженная. Без учёта акции фрукт обошёлся бы в 65 рублей за кило.

В каталоге Е-доставки (евроопт) в наличии только вьетнамская красная питахайя. За кило запросили 74,95 руб. В Green стоимость килограмма красного драконьего фрукта - 44,99 рублей.

В онлайн-магазине Food-delivery за одну штуку белой питахайи придётся заплатить 21,62 рубля, а за один белый драконий фрукт в магазине экзотических фруктов Guavi - 26 рублей за штуку.

Ценами на драконий фрукт поделились и пользователи в комментариях. Так, согласно их данным, в Орше можно купить драконий фрукт за 24 рубля, а в Витебске - за 29 рублей.

Многие комментаторы, попробовавшие однажды экзотический фрукт, сошлись во мнении, что он не стоит своих денег.

“Не особо понравилось, за одну штуку 13 рублей заплатила, красный внутри. На вкус, не очень сладкий киви”, - написала одна из девушек.

“Я руку откушу себе за такие деньги. В “Гиппо” был на скидке и брала. Больше не рискую”, - высказалась ещё одна пользовательница соцсети.

Кто-то из комментаторов, однако, нашёл вкус фрукта достойным внимания, а некоторые заметили, что красный и жёлтые сорта гораздо вкуснее.

Ранее Telegram.news писал о том, что в одном из белорусских магазинов начали продавать апельсины по 2,99 рублей за килограмм. Телеграф прошелся по каталогам известных торговых сетей, чтобы узнать, есть ли фрукты дешевле

В Беларуси появились апельсины по 2,99 рубля за килограмм. Где купить?