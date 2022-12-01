Каким будет курс доллара в Беларуси в 2023 году? Прогноз ЕАБР

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Опубликовано: 01.12.2022 14:48 , Обновлено: 01.12.2022

Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем свежем макроэкономическом отчете спрогнозировал курс доллара в Беларуси на 2023 и 2024 год.

Так, по мнению аналитиков ЕАБР, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США составит 2,75 рубля в 2023 году. А в 2024 году вырастет до 2,98 рублей .

Тем временем среднегодовой курс российского рубля к доллару ЕАБР спрогнозировал около 68,4 рубля в 2023 г. и 75,3 рубля в 2024.

Ранее Телеграф писал, что в Евразийском банке развития (ЕАБР) опубликовали свой макроэкономический прогноз для стран ЕАЭС. В нем говорится, что ВВП Беларуси не сможет вырасти больше, чем на 0,3%. И это после падения в 2022 году, по прогнозам ЕАБР, на 4,6%. Таким образом эксперты уверены, что экономика Беларуси в следующем году не сможет достичь показателей даже 2021 года — отскока не получится.

В ЕАБР спрогнозировали рост ВВП Беларуси в 2023 году только на 0,3%