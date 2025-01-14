"Я чего-то не понимаю?" - Солигорчанка возмутилась скидками в магазине. В TikTok ответили вопросами

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Опубликовано: 14.01.2025 22:01 , Обновлено: 25.04.2025

Солигорчанка опубликовала в TikTok видео, в котором возмутилась скидками в магазине одной торговой сети. В частности, ее не устроил их размер. Некоторые комментаторы стали спрашивать в ответ, какой, по мнению автора ролика, должна быть сумма скидки.

“Не могу понять, что это за скидки … Или я чего-то в этой жизни не понимаю? Даже и рубля нет скидки. Что это за скидки - 56 копеек, 50 копеек, 60 копеек. Это реально скидки?” - спросила девушка.

“Скидка делается от торговой надбавки. Или хотите, чтобы они работали в убыток?” - поинтересовался в ответ один комментатор.

“А сколько вы хотите? 99%?” - задала вопрос другая.

Кто-то же предложил солигорчанке посчитать размер скидки в процентном соотношении. “60 копеек от 3 рублей - это 20%. А 20% - это отличная скидка”, - считает юзер TikTok.

“Вы посчитайте, какие убытки несет магазин, если посчитать все скидочные копейки суммарно”, - предложил другой.

“Объясняю: скидки на товар 10% и более - это уже серьезная скидка. Процесс ценообразования сложен, и желаниями отдельных посетителей магазина, снимающих тт [тиктоки], не регулируется!” - написал еще один пользователь TikTok.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что на кондитерской фабрике “Коммунарка” пояснили, почему в фирменных магазинах конфеты иногда дороже, чем в обычных. «Все акции в первую очередь мы проводим у себя, будь то новинки или что-то другое. Наши цены стандартные. Да, гипермаркеты действительно могут установить торговую надбавку, за счет которой одна позиция будет дешевле, а вторая, наоборот, дороже», - объяснила начальник управления по качеству предприятия Анна Козырь.

Почему в фирменных магазинах конфеты иногда дороже, чем в обычных? На «Коммунарке» пояснили, от чего зависит цена