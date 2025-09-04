Wildberries запустил «виртуальную примерочную». Но воспользоваться ей пока смогут не все

Опубликовано: 04.09.2025 11:24 , Обновлено: 04.09.2025

В мобильном приложении популярного маркетплейса Wildberries появилась новая функция, которая может быть полезной для тех, кто покупает на интернет-площадке одежду. Теперь её можно "примерить" на себя в виртуальной "примерочной".

Новый инструмент - “Клиентская примерка” - пока работает в тестовом формате для ограниченного ассортимента и доступна для подписчиков запущенного этим летом и в Беларуси “WB Клуба”. В будущем планируется расширить доступ к этой функции для отдельных продавцов.

Основатель Wildberries Татьяна Ким в кулуарах Х Восточного экономического форума, который в эти дни проходит в российском Владивостоке, рассказала агентству ТАСС, как именно работает “виртуальная примерочная”. Для этого нужно будет в своём профиле в мобильном приложении загрузить своё фото (или сделать фото в режиме реального времени), а выбирая одежду из каталога, нажать на специальную кнопку “Посмотреть вещь на себе”.

Как пояснили в пресс-службе компании, нажав на эту кнопку, запускается программа, основанная на технологиях компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Сервис, проанализировав загруженное фото и изображение выбранной одежды, наложит одно фото на другое, “подогнав” выбранную вещь под фигуру клиента, с учётом цвета, пропорций и перспективы.

Пойдёт ли новая функция “в массы”, то есть за пределы “WB Клуба”, в компании решат после окончания тестового периода, после сбора и анализа отзывов реальных покупателей, которые испытают на себе новый инструмент в действии.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях российский маркетплейс также объявил о запуске новой функции — теперь на площадке можно будет оформить предзаказ на товар до официального старта продаж. Новую функцию решили добавить в преддверии выхода новой, 17-й по счёту линейки смартфонов iPhone от Apple, намеченного на 9 сентября 2025 года.

Wildberries решил продавать товары по предзаказу. Начать пообещали с iPhone 17