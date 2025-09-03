Wildberries решил продавать товары по предзаказу. Начать пообещали с iPhone 17

Опубликовано: 03.09.2025 12:51 , Обновлено: 03.09.2025

Российский маркетплейс Wildberries 2 сентября объявил о запуске новой функции - теперь на площадке можно будет оформить предзаказ на товар до официального старта продаж. Новую функцию решили добавить в преддверии выхода новой, 17-й по счёту линейки смартфонов iPhone от Apple, намеченного на 9 сентября 2025 года.

В пресс-службе компании РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) пояснили, что в будущем по предзаказу можно будет приобрети товар с повышенным спросом, интерес к которым покупатели начинают проявлять задолго до официального старта продаж. Речь о товарах из таких категорий, как мобильные устройства, автомобили и книжные бестселлеры.

Новую функцию пообещали добавить на витрину электронной площадки “максимально понятно и удобно” для пользователей и заверили, что предзаказ не потребует от покупателя “большого количества дополнительных действий”.

“У карточек товаров с возможностью предзаказа появится специальная плашка, а в моменте добавления в корзину пользователю сообщат, когда фактически товар будет доставлен клиенту”, – пояснила принцип работы предзаказа на Wildberries основательница компании Татьяна Ким.

Будет ли работать функция предзаказа не только в России, но и в Беларуси и других странах, где работает сервис, она не уточнила. Неизвестны и точные сроки внедрения новой функции - пока ни на белорусском, ни на российском сайте товаров, которые можно оформить по предзаказу, нет. Однако можно предположить, что функция появится со дня на день - в компании пообещали, что первым товаром для предаказа станет новый iPhone 17 и другие заявленные новинки от Apple. Их презентация назначена на 9 сентября.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе Wildberries представил в Беларуси новую опцию получения заказов — Click&Collect. По заверению компании, она позволяет забирать товары, заказанные онлайн, напрямую из розничных магазинов продавцов, а не из привычных пунктов выдачи заказов.

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