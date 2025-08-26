Wildberries запустил в Беларуси самовывоз не из ПВЗ

Опубликовано: 26.08.2025 13:23 , Обновлено: 26.08.2025

Российский маркетплейс Wildberries представил в Беларуси новую опцию получения заказов — Click&Collect. По заверению компании, она позволяет забирать товары, заказанные онлайн, напрямую из розничных магазинов продавцов, а не из привычных пунктов выдачи заказов.

Как пояснили Telegraf.news представители площадки, при оформлении заказа в корзине появится карта с доступными для самовывоза торговыми точками продавца (если такие есть).

Продавец сам подготовит его к выдаче в течение трёх дней. Срок хранения товара в магазине также определяет продавец — он может составлять от 24 часов до 30 дней.

В Wildberries отметили, что услуга ранее была протестирована в России. По словам руководителя направления доставки силами продавца компании Елизаветы Шлеин, тестирование «наглядно продемонстрировало высокую заинтересованность в услуге» как со стороны клиентов, так и продавцов.

Новая функция доступна по всей территории Беларуси. Чтобы ей воспользоваться, нужно обновить мобильное приложение на iOS или Android. Также она работает на сайте маркетплейса.

Журналисты Telegraf.news ранее сообщили, что Wildberries запустила в Беларуси ещё одну новую функцию — оставлять товары у двери.

Wildberries предложил белорусам оставлять заказы у дверей дома