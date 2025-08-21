Wildberries предложил белорусам оставлять заказы у дверей дома

Опубликовано: 21.08.2025 10:26 , Обновлено: 21.08.2025

Популярный маркетплейс Wildberries расширил функционал курьерской доставки в Беларуси. Теперь свои заказы клиенты могут не просто заказать с доставкой на дом, но и получить из без личного контакта с курьером. Узнали, как работает новая функция "Оставить у двери.

Как сообщили в пресс-службе компании, теперь белорусам доступна новый вариант доставки заказа на дом - “Оставить у двери”. Если вы выберете эту опцию, курьер, прибыв по указанному вами адресу, не будет дожидаться, пока вы заберёте свой заказ, и передавать его из рук в руки, а просто оставит его у входной двери. Вам же будет отправлено уведомление, что заказ уже дожидается вам под дверью.

При этом клиент может разделить свой заказ - какие-то товары может попросить доставить курьером, какие-то - оставить на хранении в пункте выдачи заказов (ПВЗ), чтобы потом забрать самостоятельно.

Оформить “доставку по клику” теперь также можно на условиях постоплаты , то есть получить на дом можно не только те товары, которые вы оплатили при оформлении, но те, что ещё не оплачены. Деньги с клиента спишут автоматически через приложение, как и в случае с получением заказа на ПВЗ - после получения заказа.

По словам директора Wildberries в Беларуси Дениса Семенкова, еженедельно в стране более 7,5 тысяч заказов уже доставляют клиентам на дом по клику. Топ-менеджер назвал этот показатель самым высоким среди стран, в которых работает этот сервис компании (если не брать в расчёт Россию).

При этом в самой Беларуси такая “доставка по клику” с опцией “оставить у двери” пока будет доступна только в Минске и некоторых крупных городах, но со временем компания пообещала масштабировать сервис на все населенные пункты страны, где работает курьерская доставка.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, торговая интернет-площадка разрешила своим покупателям перепродавать товары друг другу. С этой целью клиентам маркетплейса открыли доступ к сервису частных продаж (C2C-сервис, customer-to-customer). Узнали, появится ли такая возможность и у белорусских пользователей.

Wildberries разрешил покупателям перепродавать товары друг другу. Узнали, можно ли и белорусам