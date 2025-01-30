Wildberries запустил чаевые для менеджеров. Как это будет работать и ждать ли в Беларуси?

Опубликовано: 30.01.2025 13:01 , Обновлено: 30.01.2025

Объединённая компания Wildberries и Russ в тестовом режиме запустила новую функцию, которая позволит покупателям отблагодарить менеджеров и курьеров. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что с монетами возиться не придётся — всё будет работать в онлайн-режиме. Однако пока такая возможность есть не у всех, а только у некоторых пользователей из России.

Ожидается, что сервис “Чаевые” будет работать в онлайн-формате. В компании объяснили: денежные комплименты можно отправить в момент оценки услуг менеджеров ПВЗ и курьеров. После того, как покупатель выберет одну из предложенных сумм, их спишут с привязанной карты — той, с помощью которой оплачиваются товары. Далее чаевые поступят на WB Кошелёк получателя.

[info_b]Wildberries — крупнейший российский онлайн-магазин, получивший широкую популярность в Беларуси. В середине июня Wildberries и группа Russ, оператор наружной рекламы, приняли решение об объединении с целью совместного создания «новейшей цифровой торговой платформы».[/info_b]

Глава объединённой компании Wildberries и Russ Татьяна Ким рассказала, что маркетплейс всё чаще стал получать предложения от покупателей о том, что они хотят выразить дополнительную благодарность за качественное обслуживание не только высокой оценкой в приложении, но и денежным вознаграждением, передало информагентство ТАСС.

“Чтобы была такая возможность сделать это быстро и удобно, мы внедрили в пользовательское приложение пилотный сервис “Чаевые”. С ним у курьеров и менеджеров ПВЗ появится возможность получать поощрения от клиентов за качественно оказанную услугу. Надеемся, что это решение станет дополнительным инструментом для повышения уровня обслуживания”, — сказала Ким.

А в Беларуси будет?

В пресс-службе компании сообщили, что, поскольку сервис запустили в тестовом режиме, на первых порах он доступен лишь у некоторых пользователей из РФ, и то после обновления приложения. В дальнейшем, по их словам, такую возможность предоставят и другим покупателям, в том числе белорусам. Правда, более точной информации не сей счёт не предоставили.

Ранее Telegraf.news писал, что компания Wildberries и Russ изменила правила возврата товаров. В пресс-службе российского маркетплейса сообщили, что теперь это будет сделать “значительно проще”. Так, руководство разрешило сдавать вещь, которая не подошла, в любой из пунктов выдачи заказов. Напомним, раньше это можно было сделать только в одном.

Wildberries изменил правила возврата товаров. Что пообещали «значительно упростить»?