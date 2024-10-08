Wildberries решил запустить сервис бесплатной доставки мебели и бытовой техники. Ждать ли в Беларуси?

Опубликовано: 08.10.2024 13:10 , Обновлено: 08.10.2024

Популярный маркетплейс Wildberries объявил о запуске бесплатной доставки по всей России и "в странах присутствия". Правда, речь идёт только о крупногабаритных товарах, будь то бытовая техника, мебель, стройматериалы и т.д. В пресс-службе компании уточнили, что получить посылку прямо до дверей можно будет к концу 2025 года.

Ожидается, что зона бесплатной доставки “больших” товаров до конца 2025 года охватит всю Россию и некоторые страны СНГ, где открыты филиалы Wildberries. На сегодняшний день такая возможность есть у жителей 24 регионов и около 400 населённых пунктов, отметили в компании. Там добавили, что товар привозят и поднимают на нужный этаж абсолютно бесплатно.

К слову, пилотное тестирование проекта начали ещё в 2023 году. Тогда курьерская отправка крупногабаритных грузов проводилась в некоторых регионах России. Руководитель направления «Грузовая доставка и доставка курьером Wildberries» Евгений Булдыгин рассказал, что после завершения тестирования компания сосредоточились на расширении географии и теперь запускает новые маршруты каждую неделю.

«До конца года намерены не только сделать заказы крупногабаритных товаров доступным во всех крупных городах России, но и привлечь к сотрудничеству продавцов из стран СНГ. В ближайших планах — Армения, Казахстан и Беларусь», — заявил он.

В компании отметили, что по сравнению с прошлым годом количество заказов крупногабаритных товаров увеличилось на 480%. Например, покупатели приобрели в 16 раз больше диванов, а матрасов — в 3,5 раза. Спрос на стиральные машины с бесплатной доставкой увеличился вдвое, на холодильники — в полтора раза.

Помимо мебели и бытовой техники, также вырос интерес к покупке на маркетплейсе душевых кабин и ванн, промышленных инструментов — генераторов, компрессоров, бетоносмесителей — и разных строительных материалов, например, штукатурки, а также садовой мебели, передала российская Газета.ru.

Ранее Telegraf.news писал, что Wildberries решил отделить настоящие брендовые товары от неоригинальных. Для этого на Интернет-площадке компании создали специальный раздел. Узнали, где пользователям платформы искать оригинальные вещи.

Wildberries решил отделить товары оригинальных брендов от подделок. Где искать?