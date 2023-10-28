Wildberries решил больше не раздавать бесплатные пакеты. Сколько придётся доплачивать белорусам?

Опубликовано: 28.10.2023 08:40 , Обновлено: 28.10.2023

На следующей неделе популярный маркетплейс Wildberries планирует очередное нововведение для клиентов в Беларуси: теперь им придется платить за фирменные пакеты, которые ранее можно было взять бесплатно, забирая заказ в пункте выдачи. Об этом компания начала уведомлять белорусов через персональную рассылку. Узнали, сколько придётся доплачивать за фирменный пакетик.

Так, с 30 октября в зависимости от размера и типа пакета белорусам придётся доплачивать от 17 до 51 копейки, сообщил портал Office Life. Как следует из информационного сообщения компании, наличными платить не придётся - деньги спишут с карты покупателя, привязанной к его аккаунту в системе.

Своё решение Wildberries объяснила заботой о природе и желанием “сократить использование пластика”. В компании также напомнили покупателям, что фирменные пакеты Wildberries — многоразовые.

Отметим, что в России плату за фирменные пакеты компания ввела ещё в феврале 2023 года.

Ранее Телеграф рассказывал, что с 1 сентября 2023 года компания Wildberries ввела для белорусов ещё одно новое правило, на этот раз усложнившее процедуру возврата товара надлежащего качества. Теперь его можно вернуть только в одном пункте Беларуси по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, д. 100.

Wildberries решил усложнить покупки белорусам. Что придумали?