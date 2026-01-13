В Беларуси снизили пошлины на заказы на иностранных маркетплейсах. Но не сразу

Опубликовано: 13.01.2026 12:19 , Обновлено: 13.01.2026

В Беларуси в скором времени изменятся пошлины на товары с иностранных маркетплейсов. И это хорошая новость для тех, кто не прочь сэкономить, закупаясь на популярных интернет-площадках, ведь размеры пошлины урезали втрое. Узнали, когда заработают нововведения.

Условия и правила ввоза товаров электронной торговли для физических лиц с иностранных маркетплейсов пересмотрели на недавнем заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Сам порог беспошлинного ввоза оставили неизменным - не более 200 евро в месяц (до апреля 2024 года свободно заказывать можно было товаров на 1000 евро и не платить при этом пошлину). Однако в Совете ЕЭК не исключили, что лимит в будущем могут пересмотреть (в сторону повышения или понижения - не уточнили).

А вот размер таможенной пошлины, которую обязан заплатить покупатель, если товар превышает лимиты по стоимости или весу (посылка не должна весить больше 31 кг), решили урезать. Сейчас за превышение лимитов покупателю приходится платить сверху 15% от стоимости превышения (или по 2 евро за каждый кг превышения по весу). По новым правилам платить за превышение стоимости придётся в 3 раза меньше - 5% сверх установленных на национальном уровне ставок НДС, но не менее одного евро за килограмм, со всей стоимости покупки.

Как и прежде, для отдельных видов товаров, таких как автомобили и прочая техника, действуют особые ставки таможенных пошлин. Сохраняется и строгий перечень товаров, которые нельзя провозить через границу по упрощённой процедуре. Это касается товаров, не относящихся к товарам для личного пользования (например, автомобильные двигатели или медицинская мебель, воздушные и водные суды и отдельные виды транспортных средств и их шасси), оружия и боеприпасов, опасных отходов, а также алкоголя, сигарет и наличных денег.

Все нововведения должны заработать с 1 июля 2026 года .