Wildberries пообещал покупателям товары по сниженным ценам. Но есть нюанс

Опубликовано: 08.05.2024 18:33 , Обновлено: 08.05.2024

Популярный российский маркетплейс пообещал покупателям товары по сниженным ценам без участия посредников. Правда, столь щедрое предложение затронет далеко не все позиции, а только те, что сделаны в Беларуси. На сайте Wildberries они уже появились в соответствующем разделе.

По данным маркетплейса, такая концепция нацелена на продвижение белорусских товаров, у которых “хорошая репутация на рынке ЕАЭС”. В компании отметили, что там “стремятся поддерживать всех продавцов-экспортёров, расширять рынки сбыта и обеспечивать спрос”.

Попасть в раздел «Сделано в Беларуси» могут производители или торговые дома от производителя. Форма собственности предприятий, чьи товары получат специальную маркировку, значения не имеет. Проверять их достоверность будет Белорусская торгово-промышленная палата, сообщили в пресс-службе компании.

К слову, ранее Wildberries объявил, что начинает продажу автомобилей. Оформить заказ можно только по полной предоплате, а ассортимент пока ограничится одной китайской маркой.

После оформления заказа официальный дилер согласует с вами место доставки, а договор купли-продажи заключат непосредственно перед выдачей машины. При этом, сообщили в пресс-службе, покупку доставят домой или к ближайшему пункту выдачи.

Пока каталог ограничится лишь китайской маркой Chery. Заказ на первом этапе будет доступен для жителей Москвы и некоторых других областей России. Со временем зона доставки будет расширяться, отметили в компании. Когда функция будет доступна белорусам, пока неизвестно.

Кроме того, руководство Wildberries заявило, что планирует развивать новую категорию товаров «Транспортные средства». Ожидается, что, кроме автомобилей, в скором времени в продаже появятся мотоциклы, квадроциклы и снегоходы.

Wildberries запустил продажу автомобилей. Оплата при получении?