Wildberries пообещал покупателям товары по сниженным ценам. Но есть нюанс
Популярный российский маркетплейс пообещал покупателям товары по сниженным ценам без участия посредников. Правда, столь щедрое предложение затронет далеко не все позиции, а только те, что сделаны в Беларуси. На сайте Wildberries они уже появились в соответствующем разделе.
По данным маркетплейса, такая концепция нацелена на продвижение белорусских товаров, у которых “хорошая репутация на рынке ЕАЭС”. В компании отметили, что там “стремятся поддерживать всех продавцов-экспортёров, расширять рынки сбыта и обеспечивать спрос”.
Попасть в раздел «Сделано в Беларуси» могут производители или торговые дома от производителя. Форма собственности предприятий, чьи товары получат специальную маркировку, значения не имеет. Проверять их достоверность будет Белорусская торгово-промышленная палата, сообщили в пресс-службе компании.
К слову, ранее Wildberries объявил, что начинает продажу автомобилей. Оформить заказ можно только по полной предоплате, а ассортимент пока ограничится одной китайской маркой.
После оформления заказа официальный дилер согласует с вами место доставки, а договор купли-продажи заключат непосредственно перед выдачей машины. При этом, сообщили в пресс-службе, покупку доставят домой или к ближайшему пункту выдачи.
Пока каталог ограничится лишь китайской маркой Chery. Заказ на первом этапе будет доступен для жителей Москвы и некоторых других областей России. Со временем зона доставки будет расширяться, отметили в компании. Когда функция будет доступна белорусам, пока неизвестно.
Кроме того, руководство Wildberries заявило, что планирует развивать новую категорию товаров «Транспортные средства». Ожидается, что, кроме автомобилей, в скором времени в продаже появятся мотоциклы, квадроциклы и снегоходы.
Wildberries запустил продажу автомобилей. Оплата при получении?