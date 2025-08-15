Wildberries пообещал финансово поддержать владельцев некоторых ПВЗ в Беларуси
Маркетплейс Wildberries запустил программу поддержки пунктов выдачи заказов (ПВЗ), которые работают в малых населённых пунктах Беларуси — городах, деревнях и посёлках с населением менее 5 000 человек. Компания решила компенсировать владельцам таких ПВЗ разницу, если их операционные расходы превысят вознаграждение от маркетплейса.
Представители Wildberries рассказали Telegraf.news, что для программы высчитали «среднюю точку безубыточности» и оборот, при котором пункты начинают приносить прибыль.
Чтобы попасть в программу поддержки, пункт выдачи должен соответствовать четырём критериям:
- находиться в населённом пункте до 5 000 жителей ;
- иметь ежемесячный оборот от 55 000 до 170 000 рублей ;
- проработать не менее 180 дней (около полугода);
- в радиусе 1 км не должно быть других ПВЗ Wildberries.
Список пунктов, которые соответствуют этим условиям, в компании пообещали пересматривать ежемесячно.
Одновременно Wildberries упростил условия для открытия новых ПВЗ в небольших населённых пунктах. Теперь для запуска нужно помещение площадью от 10 квадратных метров и базовое оборудование (стол, примерочная, камера, смартфон).
При этом можно совмещать ПВЗ с другим бизнесом. Пункт должен работать минимум 9 часов в день 5 дней в неделю.
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Конкурент, в свою очередь, предлагает программу «гарантированного дохода» для новых ПВЗ в течение полугода с момента выдачи первого заказа.
Размер выплат индивидуален для каждой локации. Но есть важное условие. Начиная с третьего месяца работы, маркетплейс проверяет оборот пункта. Если он не достигнет установленного минимального уровня, ПВЗ исключат из программы и финансовая поддержка прекратится.
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