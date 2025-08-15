Wildberries пообещал финансово поддержать владельцев некоторых ПВЗ в Беларуси

Опубликовано: 15.08.2025 12:46 , Обновлено: 15.08.2025

Маркетплейс Wildberries запустил программу поддержки пунктов выдачи заказов (ПВЗ), которые работают в малых населённых пунктах Беларуси — городах, деревнях и посёлках с населением менее 5 000 человек. Компания решила компенсировать владельцам таких ПВЗ разницу, если их операционные расходы превысят вознаграждение от маркетплейса.

Представители Wildberries рассказали Telegraf.news, что для программы высчитали «среднюю точку безубыточности» и оборот, при котором пункты начинают приносить прибыль.

Чтобы попасть в программу поддержки, пункт выдачи должен соответствовать четырём критериям:

находиться в населённом пункте до 5 000 жителей ; иметь ежемесячный оборот от 55 000 до 170 000 рублей ; проработать не менее 180 дней (около полугода); в радиусе 1 км не должно быть других ПВЗ Wildberries.

Список пунктов, которые соответствуют этим условиям, в компании пообещали пересматривать ежемесячно.

Одновременно Wildberries упростил условия для открытия новых ПВЗ в небольших населённых пунктах. Теперь для запуска нужно помещение площадью от 10 квадратных метров и базовое оборудование (стол, примерочная, камера, смартфон).

При этом можно совмещать ПВЗ с другим бизнесом. Пункт должен работать минимум 9 часов в день 5 дней в неделю.

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Конкурент, в свою очередь, предлагает программу «гарантированного дохода» для новых ПВЗ в течение полугода с момента выдачи первого заказа.

Размер выплат индивидуален для каждой локации. Но есть важное условие. Начиная с третьего месяца работы, маркетплейс проверяет оборот пункта. Если он не достигнет установленного минимального уровня, ПВЗ исключат из программы и финансовая поддержка прекратится.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что, по данным МАРТ, бизнесмены от онлайн-торговли предложили создавать рабочие места и развивать сельские поселения.

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