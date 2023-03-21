Wildberries объявил о старте продаж в Беларуси своей дешёвой бытовой техники. Что в ассортименте?

Опубликовано: 21.03.2023 10:28 , Обновлено: 21.03.2023

Маркетплейс Wildberries 20 марта объявил о начале продаж бытовой техники и электроники под собственными товарными знаками. В компании пообещали белорусам, что их стоимость будет "в среднем ценовом сегменте" и рассказали об ассортименте.

Как пояснил Алексей Третьяк из пресс-службы компании, Wildberries запускает около 100 новых наименований техники и электроники. В первую очередь в продажу поступят холодильники и стиральные машины, пылесосы и телевизоры, блендеры и миксеры под собственным брендом, а через несколько месяцев в продажу поступят планшеты, ноутбуки и смартфоны Wildberries.

Выпуск техники под собственными товарными знаками в компании объяснили дефицитом предложения на рынке. По словам Алексея Третьяка, уже начались тестовые поставки и продажи электроники и “спрос на них превзошел ожидания”.

“Запуск собственных торговых марок позволит нам расширить предложение техники и электроники на Wildberries, чтобы жители нашей страны могли удовлетворить потребность в ней, несмотря на сокращение товарного ассортимента”, - рассказал Алексей Третьяк.

Собирать электронику и бытовую технику для Wildberries будут в том числе и на белорусских предприятиях, а также в Китае и России. В компании пообещали белорусам “высокое качество сборки и комплектующих, а также демократичную стоимость” на новые товары.

Согласно статистике Wildberries, за 2022 год продажи техники и электроники на онлайн-платформе выросли на 97% по сравнению с 2021 годом. Больше всего вырос спрос на бытовую технику (+108%), ноутбуки и компьютеры (+132%) и оборудование для умного дома и безопасности (+233%).

Между тем, как ранее сообщал Телеграф, председатель Белорусского общества защиты потребителей Анна Суша заявила в начале месяца, что белорусы могут отказаться от качественной бытовой техники в пользу более дешевой, но менее энергоэффективной. Такие опасения он выказала, комментируя недавнюю отмену обязательной сертификации на энергоэффективность для холодильников и стиральных машин.

Белорусы откажутся от дорогих холодильников и стиралок из-за решения Совмина — БОЗП