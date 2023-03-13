Белорусы откажутся от дорогих холодильников и стиралок из-за решения Совмина - БОЗП

🎤 Мнение

Опубликовано: 13.03.2023 13:24 , Обновлено: 13.03.2023

Белорусы могут отказаться от качественной бытовой техники в пользу более дешевой, но менее энергоэффективной. Такие опасения выказала председатель Белорусского общества защиты потребителей (БОЗП) Анна Суша, комментируя недавнюю отмену обязательной сертификации этой продукции.

В числе тех товаров, для которых с начала этого года не действуют правила обязательной сертификации на энергоэффективность - холодильники и стиральные машины. Анна Суша считает, что теперь спрос на эту технику высокого качества может упасть, передает Sputnik.

По словам главы БОЗП, отмена обязательной сертификации “чревата тем, что потребитель, безусловно, выберет товар, который подешевле”.

“Не за 600 рублей, а скажем, за 400. И уже этот товар будет на А+++, а хорошо если просто А, а то B или D”, - отметила Анна Суша, подчеркнув, что в этом случае в минусе останутся белорусские производители бытовой техники. По ее словам, они уже вложили немалые средства на переоснащение производства, чтобы обеспечить выпуск бытовой техники высокой степени энергоэффективности. Глава БОЗП подчеркнула, что в этом случае речь будет идти “о недобросовестной конкуренции”.

Напомним, требование об обязательной сертификации бытовых электрических приборов было приостановлено постановлением Совета министров Беларуси 1 января 2023 года.