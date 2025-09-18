Wildberries объяснил большие очереди на складе под Минском

Опубликовано: 18.09.2025 09:39 , Обновлено: 18.09.2025

Компания Wildberries прокомментировала для Telegraf.news, что происходит на их складе под Минском. Ранее продавцы показали огромные очереди, а клиенты пожаловались на задержки заказов.

Пресс-секретарь Wildberries в Беларуси Ксения Куницкая пояснила, что в компании “наблюдают значительное увеличение спроса и возросшую динамику в объемах заказов со стороны покупателей”. Это связывают с “активной работой по популяризации на Wildberries белорусских товаров и привлечению на платформу отечественных производителей, включая государственные предприятия”.

“Как следствие, более чем вдвое вырос поток товаров, направляемых на склады и сортировочные центры Wildberries в Беларуси, что создало повышенную нагрузку на инфраструктуру”, — отметила она.

По словам представителя WB, сейчас компания “реализует комплекс мер для стабилизации ситуации”. Для разгрузки приемки и уменьшения очереди там пообещали “привлечь дополнительные ресурсы на склады”.

“Мы активно ведем поиск и подключение дополнительных складских площадей в черте Минска для увеличения их пропускной способности. Также мы проводим оптимизацию внутренних логистических процессов для увеличения скорости обработки заказов и устранения простоев”, — сообщила она.

Кроме того, по словам Ксении Куницкой, Wildberries запланировал запуск нового сортировочного центра в Бобруйске, “что существенно разгрузит существующую инфраструктуру”.

Также в компании поблагодарили всех партнеров “за терпение, понимание и доверие”.

Ранее Telegraf.news писал, что сразу несколько продавцов пожаловалось в TikTok на многочасовые очереди, в которых им приходится простаивать, чтобы выгрузить свой товар, который в последствии уже развозят по пунктам выдачи товаров по всей Беларуси. А судя по комментариям под видео, в последние 2 недели стали жаловаться на задержки заказов и покупатели.

«А что будет на Новый год?» — Продавцы показали многочасовые очереди на склад WB под Минском