Взносы выросли. Совмин подсчитал, сколько собрал денег на Республиканском субботнике

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Опубликовано: 25.10.2025 12:46 , Обновлено: 25.10.2025

Вице-премьер белорусского правительства Наталья Петкевич заявила, что в Республиканском субботнике в субботу, 25 октября, приняли участие 2,3 млн белорусов.

В ходе мероприятия было собрано около 19,5 млн рублей. Таким образом, в среднем каждый участник скинулся примерно по 8,5 рублей.

Этот результат значительно превысил показатели весеннего субботника. По данным вице-премьера Анатолия Сивака, в апреле 2024 года было собрано около 16,5 млн рублей при 2,4 млн участников. Средний взнос тогда составил примерно 6,9 рублей с человека.

Таким образом, общая сумма сборов осенью выросла на 18% по сравнению с весной. В пересчете на одного участника рост составил еще более существенные 23%.

Ранее Telegraf.news писал, что на Национальном правовом портале появился текст постановления Совета министров Беларуси, которое детально регламентирует распределение средств, собранных в ходе добровольного Республиканского субботника, назначенного на 25 октября 2025 года.

Стало известно, на что власти Беларуси потратят половину от собранных на субботнике средств