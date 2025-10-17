Стало известно, на что власти Беларуси потратят половину от собранных на субботнике средств

Опубликовано: 17.10.2025 11:47 , Обновлено: 17.10.2025

На Национальном правовом портале появился текст постановления Совета министров Беларуси, которое детально регламентирует распределение средств, собранных в ходе добровольного Республиканского субботника, назначенного на 25 октября 2025 года.

Согласно документу, половина всех заработанных денег будет направлена на местные культурные и патриотические проекты.

Куда пойдут деньги?

При этом половину собранных средств Минфин должен направить в Минкульт, чтобы уже тот, в свою очередь, перераспределил их на строительство Национального исторического музея Беларуси . Использовать эти средства планируется в период с 2025 по 2027 год.

А вот остальную половину Совмин распорядился оставить в областным исполкомам и Минскому горисполкому. Впрочем, для этих средств уже указали цели расходования.

На что потратят деньги в регионах?

Брестская область : Строительство третьей очереди образовательно-оздоровительного учреждения «Республиканский центр патриотического воспитания молодежи».

: Строительство третьей очереди образовательно-оздоровительного учреждения «Республиканский центр патриотического воспитания молодежи». Витебская область : Возведение памятного знака «Трудовой славы» на пересечении улиц Константина Заслонова и Сергея Грицевца в Орше.

: Возведение памятного знака «Трудовой славы» на пересечении улиц Константина Заслонова и Сергея Грицевца в Орше. Гомельская область : Реконструкция комплекса воинской славы в честь операции «Багратион» в Светлогорском районе.

: Реконструкция комплекса воинской славы в честь операции «Багратион» в Светлогорском районе. Гродненская область : Благоустройство территории Свято-Успенского Жировичского монастыря и агрогородка Жировичи как духовного центра для православных верующих.

: Благоустройство территории Свято-Успенского Жировичского монастыря и агрогородка Жировичи как духовного центра для православных верующих. Минская область : Средства будут разделены между двумя объектами: разработкой проектной документации по консервации исторического городища «Вал» в Заславле и строительством хирургического корпуса №2 Минской областной клинической больницы в агрогородке Лесной.

: Средства будут разделены между двумя объектами: разработкой проектной документации по консервации исторического городища «Вал» в Заславле и строительством хирургического корпуса №2 Минской областной клинической больницы в агрогородке Лесной. Могилевская область : Ремонт и благоустройство мест боевой и воинской славы в Шклове, включая мемориальный комплекс «Память» и Аллею Героев.

Ранее Telegraf.news писал, что Минтруда объявило, что не все желающие белорусы смогут попасть на субботник. Для этого им надо соответствовать нескольким критериям. Плюс проверки самого мероприятия ограничили определенными рамками:

Минтруда объявило, кого из белорусов не допустят на Республиканский субботник