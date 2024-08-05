Выплатят ли пособие молодому специалисту, если он проживает не по месту распределения? В Минтруда Беларуси ответили

Опубликовано: 05.08.2024 18:50 , Обновлено: 05.08.2024

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, предусмотрена ли единовременная выплата молодому специалисту (так называемые подъёмные), если он проживает не по месту распределения. Также в ведомстве напомнили, сколько составляет пособие при трудоустройстве на "отработку".

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси объяснили, что в данном случае такая выплата не предусмотрена. Право на её получение имеют выпускники, которые после распределения на работу переехали в населённый пункт, где до этого не жили раньше. Если же город, агрогородок или деревня для молодого специалиста является “родной” (вне зависимости от того, живёт он отдельно или, например, с родителями), “подъёмные” не заплатят.

Согласно ст. 96 ТК РБ, выпускникам, которым предоставили рабочее место путём распределения и которые должны переехать на новое место, наниматель должен выплатить единовременное пособие в размере месячного тарифного оклада. Кроме того, законом предусмотрена выплата в размере 1/4 пособия на каждого переезжающего члена семьи, обратили внимание в Минтруда.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, какие документы белорусские молодые специалисты (выпускники, которых направили на обязательную отработку по распределению) должны предъявить своему нанимателю при устройстве на работу и какие действия последний должен выполнить в свою очередь.

В Минтруда собрали список документов выпускника для устройства на работу по распределению. А что обязан наниматель?