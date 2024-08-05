Выгода — до 800 рублей. Мобильные операторы объявили о скидках для белорусов. Как выиграть 10 тысяч рублей?

Опубликовано: 05.08.2024 15:32 , Обновлено: 05.08.2024

Мобильные операторы Беларуси сообщили о снижении цен на смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы и многое другое. Например, в МТС до 2 сентября можно приобрести новый гаджет торгового бренда Honor со скидкой до 22%, а вот в А1 специальное предложение действует всего две недели, до 19 августа. Тем временем life:) предлагает белорусам испытать удачу и выиграть суперприз в размере 10 тысяч белорусских рублей.

МТС: скидки на гаджеты Honor до 22%

В компании МТС рассказали о скидках, которые будут действительны в салонах связи и официальном Интернет-магазине до 2 сентября. Так, у жителей Беларуси есть чуть меньше месяца, чтобы воспользоваться акционным предложением и приобрести телефоны, ноутбуки и другие гаджеты Honor. Как утверждают в МТС, выгода может составить до 22%.

А1%: специальные промокоды в честь Дня рождения

Мобильный оператор А1 в честь юбилея своего приложения предложил белорусам скидки на различные устройства: смартфоны, планшеты, ноутбуки, смарт-часы и многое другое. Воспользоваться специальным предложением можно до 19 августа.

Для этого нужно открыть приложение «Мой А1» и перейти по специальному баннеру на главной странице. В разделе появится промокод и полный список гаджетов, на которые действуют скидки. Его нужно скопировать и применить при покупке в Интернет-магазине А1. В случае, если вы хотите что-то купить непосредственно в салоне, просто покажите промокод продавцу.

life:): суперприз 10 тысяч рублей

В компании life:) напомнили белорусам о проведении рекламной игры, выигрыш в которой позволит стать богаче на 10 тысяч белорусских рублей. Чтобы принять участие, нужно перенести свой номер мобильного телефона из другой сети — МТС или А1.

Акция действует до 30 ноября и, кроме суперприза, даёт возможность выиграть 17 подарочных сертификатов на 2000 рублей на покупки в Интернет-магазине life:). Как утверждает руководство компании, на эту сумму можно выбрать сразу несколько гаджетов: телефон, смарт-часы, наушники, умную колонку и другие устройства.

Ранее Telegraf.news писал, что в честь 10-летнего юбилея белорусский сервис Edostavka объявил о “праздничной подборке” товаров со скидками до 50%. Воспользоваться услугой можно до 7 августа, если оформить заказ на сайте. Среди почти 120 позиций — кофе, стиральный порошок, колбаса, форель, креветки, красная икра и многое другое. Кроме того, о скидках на продукцию объявили и другие торговые сети, хотя они и не празднуют юбилеи.

Белорусам дали 7 дней, чтобы воспользоваться скидками до 50%. За сколько можно купить кофе, форель и креветки?