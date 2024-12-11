Госстандарт снова запретил продавать в Беларуси популярный винный напиток. Что опасного нашли?

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Опубликовано: 11.12.2024 15:55 , Обновлено: 11.12.2024

Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) Беларуси запретил ввозить в страну и продавать два вида слабоалкогольных напитков Santo Stefano. Впрочем, претензии к этому товару у белорусского ведомства были и раньше.

Так, 11 декабря стало известно, что в список опасной продукции попали слабоалкогольные газированные белые полусладкие напитки “Santo Stefano [link href=“https://danger.gskp.by/ReestrOp/367369” target=“_blank” rel=“noopener”] Сицилийская свадьба [/link]” и “Santo Stefano [link href=“https://danger.gskp.by/ReestrOp/367370” target=“_blank” rel=“noopener”] Римские каникулы [/link]”. Их производит акционерное общество “Евразийская алкогольная группа” в городе Раменское Московской области РФ.

Фото: Госстандарт Беларуси

Фото: Госстандарт Беларуси

В обоих напитках специалисты нашли консервант диоксид серы (Е220), который, как утверждают в Госстандарте, нельзя использовать в этой продукции.

Запрет вступил в силу 11 декабря.

К слову, осенью специалисты Госстандарта [link href=“https://danger.gskp.by/ReestrOp/361763” target=“_blank” rel=“noopener”] нашли [/link] этот же консервант диоксид серы (Е220) в красном полусладком слабоалкогольном напитке Santo Stefano Rossa. 2 октября начал действовать запрет на ввоз в Беларусь и продажу товара. Также Госстандарт предписал изъять напиток с полок белорусских магазинов.

Ранее Telegraf.news писал, что Госстандарт запретил ввозить в Беларусь и продавать популярное подсолнечное масло российского производства. Узнали, что не устроило проверяющих и какую потенциальную опасность таит в себе продукт, попавший в спецреестр ведомства.

Популярную марку российского подсолнечного масла запретили продавать в Беларуси. Что с ним не так?