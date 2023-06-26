Введут ли Беларусь и Россия единую валюту? Крутой рассказал, почему сейчас "такой темы нет"

Опубликовано: 26.06.2023 17:19 , Обновлено: 26.06.2023

Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой заявил 26 июня, что тема введения единой валюты Беларуси и России - это "политический вопрос". По его словам, сейчас "такой темы нет".

“Единая валюта – сейчас нет такой темы. Это политический вопрос, который существовал в момент подписания нашего союзного договора в 1999-м году. Но сегодня этой темы нет. И два президента отказались от ее обсуждения. Сейчас она нигде не фигурирует”, - утверждает Дмитрий Крутой.

Дипломат заявил, что у России и Беларуси “крепкие национальные валюты”, которые используются для 85% платежей между странами.

Ранее Телеграф сообщил, что Россия тем не менее хочет создать единую валюту, но теперь уже не с Беларусью. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 24 января, что страны БРИКС обсуждают возможность создания единой валюты, чтобы не зависеть от доллара или евро.

Лавров предложил ЮАР и не только создать единую валюту с Россией