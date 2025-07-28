Второй реактор БелАЭС включили в сеть спустя почти двухнедельного ремонта

Опубликовано: 28.07.2025 12:36 , Обновлено: 28.07.2025

Второй энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) включили в сеть спустя почти двухнедельного ремонта. О восстановлении работы реактора 28 июля отчитались в Министерстве энергетики Беларуси.

“Второй энергоблок Белорусской атомной станции включен в сеть после завершения технологических операций по восстановлению работы системы охлаждения генератора”, - говорится в сообщении пресс-службы профильного ведомства.

Там уточнили, что в настоящее время второй реактор работает “на номинальной мощности”, что означает, что он вырабатывает электрическую энергию в соответствии с расчётными параметрами.

Ранее Telegraf.news рассказал, что остановили второй реактор БелАЭС 16 июля, как утверждалось - для проведения “диагностических мероприятий”. Тогда в Минэнерго рассказали, что на втором реакторе сработала сигнализация об отклонении в работе системы охлаждения генератора – неядерной части блока. Происшествие назвали это “штатной ситуацией”, которая “не представляет угрозы безопасной эксплуатации станции”.

На БелАЭС отключили второй реактор. В Минэнерго рассказали почему